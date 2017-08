Der 1. FC Rielasingen-Arlen empfängt Borussia Dortmund im DFB-Pokal - auch im Live-Stream

Anstoß zum Erstrundenspiel ist um 15.30 Uhr

Das Video oben zeigt, wie ihr die DFB-Pokal-Spiele online sehen könnt

DFB-Pokal im Live-Stream sehen - das gilt auch für das Spiel des BVB Dortmund beim 1. FC Rielasingen-Arlen zur ersten Hauptrunde am Samstag. Für den neuen BVB-Coach Peter Bosz ist das Pokalduell im Freiburger Schwarzwald-Stadion das zweite Pflichtspiel nach dem verlorenen Supercup gegen den FC Bayern.

Nach der durchwachsenen Vorbereitung warten die Borussen noch auf die Trendwende. Zuletzt sorgte das Transfer-Theater und die Suspendierung von Ousmane Dembélé für Unruhe. Aber: Bei allem Respekt vor dem Verbandsligisten ist Borussia der Einzug in die zweite Runde nicht zu nehmen. Der BVB will die fünfte Finalteilnahme in Serie.

Mit einem 1:5 oder 1:6 wäre der Verein aus der Nähe des Bodensees hoch zufrieden. Vielleicht auch weil die Gastgeber aus der Verbandsliga ihr erstes Liga-Spiel bereits verloren haben.

Trotzdem: Für den 1. FC Rielasingen-Arlen ist das Aufeinandertreffen mit dem Titelverteidiger aus Dortmund das erste DFB-Pokalspiel der Vereinsgeschichte.

Wie ihr den DFB-Pokal im Live-Stream sehen könnt

Das DFB-Pokal-Duell zwischen 1. FC Rielasingen-Arlen und Borussia Dortmund überträgt Sky Sport 2 ab 15.20 Uhr im Pay-TV. Die Konferenz aller Samstagsspiele bietet Sky Sport 1 ab 14.30 Uhr. Wer kein Abo hat, kann mit einem Sky-Mega-Ticket die Möglichkeit erwerben, die Fußballspiele der ersten Runde zu sehen.

Zum Beispiel auch im Live-Stream. Auf Sky Go bietet der Sender alle seine Übertragungen für Abonnenten und Sky-Ticket-Käufer auch online an.

► Pokal-Spiele auf Sky Go sehen (kostenpflichtig)

Wer nun darauf hofft, die Spiele vollständig live zu hören - der benötigt ein "Music unlimited"-Abo von Amazon. Dort überträgt der Internet-Händler das DFB-Pokal-Spiel einzeln und in der Konferenz.

► Hier geht es zu Amazon Music unlimited (kostenpflichtig)

Die bisherigen Ergebnisse TuS Koblenz - Dynamo Dresden 2:3 (1:1)

Rot-Weiss Essen - Bor. Mönchengladbach 1:2 (1:0)

Karlsruher SC - Bayer Leverkusen 0:3 n.V. (0:0,0:0)

Holstein Kiel - Eintracht Braunschweig 2:1 (0:0)

Das könnte euch auch interessieren:

➨ 2. Bundesliga im Live-Stream: Wie ihr die Fußball-Spiele 2017/18 online sehen könnt

➨ Werbung: Mayweather gegen McGregor im Live-Stream: Bei DAZN könnt ihr das Box-Spektakel live sehen

Mit dpa-Material.