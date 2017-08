Rapper DMX steht unter Hausarrest

Jetzt ziehen die Behörden langsam aber sicher die Daumenschrauben beim Rapper DMX (46, "Grand Champ") an. Wie unter anderem das US-Portal "TMZ" berichtet, verurteilte ihn ein Gericht am Freitag zu Hausarrest, der sogar mithilfe einer Fußfessel überwacht wird. Außerdem muss sich der Musiker mindestens eine Woche vor Verlassen seines Hauses bei den Behörden abmelden, die ihm eine Reise oder einen Ausflug zunächst genehmigen müssen.

DMX wurde erst im Juli wegen angeblichen Steuerhinterziehungen in Höhe von 1,7 Millionen Dollar festgenommen und nur unter strengen Auflagen bis zum Prozessbeginn freigelassen. Unter anderem habe er mehrere angesetzte Drogentests auf Kokain und Marihuana verstreichen lassen. Der Rapper kam bereits in der Vergangenheit mehrfach aufgrund von Drogendelikten mit der Justiz in Berührung. Deswegen ordnete der Richter diese Auflage an.

