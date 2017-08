"Promi Big Brother" 2017 startet - doch so wenige Menschen wie nie interessiert es

Der Staffelstart der diesjährigen Ausgabe von "Promi Big Brother" verzeichnet die niedrigste Quote aller bisherigen Auftaktfolgen: Insgesamt 2,07 Millionen Menschen sahen Model Sarah Knappik (30), "Eis am Stiel"-Darsteller Zachi Noy (64) und den anderen Container-Bewohnern am Freitag dabei zu, wie sie sich in ihrem dauerüberwachten Heim einlebten. Die erste Folge der Sat.1-Show erzielte damit 13,0 Prozent Marktanteil bei der entscheidenden Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen.

Was erstmal nach passablen Zahlen klingt, ist im Vergleich zu den Vorjahren enttäuschend. So schalteten bei der vierten Staffel im Jahr 2016 immerhin noch 2,29 Millionen Zuschauer ein. Im ersten Jahr waren es hingegen satte 3,27 Millionen Menschen.

Ob es an den Bewohnern liegt? In diesem Jahr gesellen sich zu weitestgehend prominenten Gesichtern (Willi Herren) und leidlich bekannten Namen (Sarah Kern) C-, D- und Z-Promis wie Unternehmer Jens Hilbert (39) oder Fitness-Bloggerin Maria Hering (30), von denen die meisten bislang nichts gehört haben.