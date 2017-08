Netflix-Hits im August: Neue Staffel von "Orphan Black" und weitere Starts

Alle Highlights der Woche bei Netflix

Was sind die besten Neustarts?

Empfehlungen von Film- und Serienfans weltweit

isnotTV, Partner der HuffPost, stellt auch diese August-Woche die besten Neustarts auf Netflix vor.

Und die Bewertung kommt von Film-Fans weltweit. Weiter unten kannst du mit einem Klick selbst deine Meinung abgeben, Trailer schauen und mehr zu deinen Streaming-Lieblingen erfahren.

Dieses Wochenende neu im Netflix-Abo:

Serienliebhaber aufgepasst: Euch erwarten diese Woche neue Folgen von “Gotham" und “Orphan Black" auf Netflix. Noch dazu geht Neuling “Atypical" an den Start. “A Beautiful Mind" erzählt die Lebensgeschichte eines schizophrenen Mathematikers und in “Get Rich or Die Tryin" wandelt Rapper 50 Cent auf den Spuren seines alternativen Ichs.

“A Beautiful Mind" behandelt das Leben des Mathematikers John Nash (Russell Crowe), der neben seinen genialen analytischen Fähigkeiten unter Schizophrenie litt.

Als junger Student in Princeton lernt Nash seine spätere Frau Alicia (Jennifer Connelly) kennen. Wegen seiner Spieltheorie schafft er es ans MIT und wird dort schließlich vom Geheimdienst angeworben. Neben seinen bemerkenswerten Erkenntnissen zu Verschlüsselungsmustern macht sich seine Krankheit immer deutlicher bemerkbar.



In diesem Drama spielt Rapper Curtis "50 Cent" Jackson den kriminellen Marcus, der nach schweren Schicksalsschlägen auf die schiefe Bahn gerät. Mit Drogen und Waffen versucht er, das schnelle Geld zu machen, doch seine eigentliche Leidenschaft gilt dem Rap.

Zwischen all dem Chaos schreibt er stets Texte auf um seinen Verstand zu bewahren. Eine Karriere als Künstler ist sein Traum, doch dafür muss er sich erst aus seinem höllengleichen Leben befreien.

Die Comedy-Serie behandelt Probleme des Erwachsenwerdens, doch im Fall des autistischen Sam Gardner (Keir Gilchrist) sind sie besonders schwerwiegend. Seine Eltern Elsa (Jennifer Jason Leigh) und Dough (Michael Rapaport) bemühen sich darum ihrem 18-jährigen Sohn ein möglichst beschwerdefreies Leben zu ermöglichen, doch trotz ihrer Hilfe kommt Sam immer wieder in schwierige Alltagssituationen, die er selbst meistern muss.

In dieser beliebten kanadische Science-Fiction-Serie versuchen verschiedene weibliche Klone, den Ursprung ihrer Identität herauszufinden. Im Mittelpunkt befindet sich die ehemalige Außenseiterin Sarah Manning (Tatiana Maslany), die nach dem Suizid ihrer Clon-Schwester Beth Childs unter deren Identität weiterlebt.

Schnell muss sie allerdings erkennen, dass sie und Beth nicht die einzigen Klone wahren. Doch woher stammen sie und ihre identischen Abbilder?

Die Fox-Serie beschäftigt sich mit den Ereignissen der titelgebenden Stadt, bevor sie durch Batman gerettet wurde. Im Mittelpunkt steht der junge Polizist Jim Gordon (Ben McKenzie).

Angetrieben von seinem Wunsch nach Gerechtigkeit bekämpft er als frischgebackener Detective die Kriminalität der Stadt. Dabei bekommt er es auch mit dem Mord an Thomas und Martha Wayne zu tun. Sie waren die Eltern von Bruce Wayne, dem späteren Batman.

➨ Passend zum Thema: Amazon Prime: Die Serien- und Film-Highlights zum August-Wochenende

(cho)