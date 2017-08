Frau oben ohne in den BBC-Nachrichten: Anna Paquin löst das Rätsel

Vor wenigen Tagen sorgte ein Clip aus den BBC Nachrichten für großes Gelächter in Großbritannien: Direkt hinter der Moderatorin war auf einem Bildschirm im Redaktionsraum eine Frau mit nacktem Oberkörper zu sehen. Wie sich jetzt herausstellte, gehören die Brüste niemand Geringerem als Hollywood-Star Anna Paquin (35, "X-Men").

Es handelt sich bei dem Clip um eine Szene aus der Vampir-Serie "True Blood", in der regelmäßig Nacktszenen zu sehen waren. Die Schauspielerin, die des Rätsels Lösung selbst auf Twitter teilte, findet den Vorfall offensichtlich urkomisch. "Das sind meine Brüste! Das ist sowas von lustig!", schreibt sie auf Twitter.

Wer die "True Blood"-Szene gerne mit Kontext sehen würde: Hier können Sie die Serie streamen

BBC accidentally shows woman's breasts during News at Ten https://t.co/aUzwiKhqIZ via @telegraphnews MY BREASTS!! SO FUNNY ON SO MANY LEVELS

— Anna Paquin (@AnnaPaquin) August 11, 2017