Arminia Bielefeld spielt in der ersten Pokalrunde auf Fortuna Düsseldorf - auch im Live-Stream

Anstoß ist am Samstag um 18.30 Uhr

Das Video oben zeigt, wie ihr die DFB-Pokal-Spiele online sehen könnt

DFB-Pokal im Live-Stream sehen - das gilt auch für das Spiel zwischen dem LSK Hansa und Mainz 05 in der ersten Hauptrunde am Samstag.

Für Trainer Sandro Schwarz ist es etwas Besonderes: Er feiert sein Pflichtspiel-Debüt bei den Mainzern. Die erste Pflichtaufgabe will er bestens vorbereitet meistern. "Wir bereiten uns seriös vor. Man soll uns ansehen, dass wir der haushohe Favorit sind", sagte Schwarz.

Zum Saisonstart sind die Mainzer personell bestens aufgestellt. Trotz der Ausfälle von Mittelfeldspieler Jean-Philippe Gbamin und Verteidiger Alexander Hack stehen Trainer Sandro Schwarz 23 Feldspieler für das Spiel beim Regionalligisten zur Verfügung.

Die 05er waren zuletzt nicht besonders anfällig für ein frühes Aus im Pokal. In den vergangenen fünf Jahren scheiterte der Bundesligist nur einmal in Runde eins, 2014/15 nach Elfmeterschießen in Chemnitz.

► Um 18.30 Uhr werden weitere drei Spiele angepfiffen. Darunter auch die Zweitliga-Begegnung zwischen Arminia Bielefeld und Düsseldorf. Fortuna hatte der Nachrichtenseite "rp-online.de" zufolge in den vergangenen Jahren kein Losglück im Pokal.

Damit muss die Fortuna zum achten Mal in Serie auswärts ran. Und nicht nur das: Obwohl der Gegner-Topf vor allem aus Amateuren bestand, bekam Düsseldorf die Ausnahme: Zweitliga-Konkurrent Arminia, die die vergangene Saison auf Platz 15 beendet hatten.

In die neue Saison starte Bielefeld jetzt aber mit zwei Siegen. Fortuna steht aktuell auf Platz 5 mit vier Punkten. Ein spannendes Spiel in der K.o.-Runde.

Wie ihr den DFB-Pokal im Live-Stream sehen könnt

Das DFB-Pokal-Duell zwischen LSK Hansa und Mainz 05 überträgt Sky Sport 7 ab 15.20 Uhr im Pay-TV. Die späteren Samstagsspiele wie Arminia Bielefeld - Fortuna Düsseldorf auf Sky Sport 5 beginnen um 18.20 Uhr. Die Konferenz aller Samstagsspiele bietet Sky Sport 1 ab 14.30 Uhr.

Wer kein Abo hat, kann mit einem Sky-Mega-Ticket die Möglichkeit erwerben, die Fußballspiele der ersten Runde zu sehen.

Zum Beispiel auch im Live-Stream. Auf Sky Go bietet der Sender alle seine Übertragungen für Abonnenten und Sky-Ticket-Käufer auch online an.

► Pokal-Spiele auf Sky Go sehen (kostenpflichtig)

Wer nun darauf hofft, die Spiele vollständig live zu hören - der benötigt ein "Music unlimited"-Abo von Amazon. Dort überträgt der Internet-Händler das DFB-Pokal-Spiel einzeln und in der Konferenz.

► Hier geht es zu Amazon Music unlimited (kostenpflichtig)

Die bisherigen Ergebnisse TuS Koblenz - Dynamo Dresden 2:3 (1:1)

Rot-Weiss Essen - Bor. Mönchengladbach 1:2 (1:0)

Karlsruher SC - Bayer Leverkusen 0:3 n.V. (0:0,0:0)

Holstein Kiel - Eintracht Braunschweig 2:1 (0:0)

Das könnte euch auch interessieren:

➨ 2. Bundesliga im Live-Stream: Wie ihr die Fußball-Spiele 2017/18 online sehen könnt

➨ Werbung: Mayweather gegen McGregor im Live-Stream: Bei DAZN könnt ihr das Box-Spektakel live sehen

Mit dpa-Material.