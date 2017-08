Heidi Klum zeigt Lidl-Kollektion auf der Fashion-Week: Das sind die ihre Stücke

Lidl schafft es dank Heidi Klum (44) auf die Fashion Week. Das Model wird am 7. September in New York "Heidi & The City", ihre erste gemeinsame Kollektion mit dem Discounter vorstellen. Unter den Stücken, die es später zu kaufen geben wird, sind alltagstaugliche Hosen, Oberteile, Röcke, Jacken wie Mäntel und Ac­ces­soires - sowie eine coole Lederjacke...

Ein gestreifter Strickmantel im urbanen Look setzt mit dem eingearbeiteten Blau nicht nur einen farblichen Akzent, sondern ist auch preislich ein absoluter Hingucker. Versprochen wird für die Kollektion nämlich "gute Qualität in Lidl-typischer Preisrange, von circa 8 Euro bis 25 Euro". Da werden wohl viele zuschlagen. Zudem sorgen ein schwarzer Blouson im Bomberjacken-Stil und ein Mantel sowie Blazer im Leo-Print für einen neuen Herbst-Look.

Der einzige Artikel, der sich nicht in diesem Preisfeld bewegt, ist eine Echtleder-Jacke, die es zum Beispiel in Schwarz gibt. Das Teil wird rund 60 Euro kosten und dürfte für jenen "Wow-Effekt" sorgen, den Klum mit ihrer Discounter-Kollektion erzielen will.

Deutlich unauffälliger kommt da die klassische schwarze Stretchjeans daher, die wie die anderen Artikel ab dem 18. September in den rund 3.200 deutschen Lidl-Filialen und online gekauft werden kann. Angeboten werden die Klamotten in den Größen 36 bis 44 - solange der Vorrat reicht. Auch Fans von Röcken kommen auf ihre Kosten, zum Beispiel mit einem cognacfarbenen Minirock. Oder soll es lieber ein Jeans-Jumpsuit sein?

Nicht zuletzt gehören zur Kollektion Schuhe der Größen 37 bis 41 und Accessoires wie Handtaschen. Darunter befindet sich auch ein leichter Schal im ansprechenden Leoparden-Design. Die Kollektion setzt auf warme Brauntöne, Animal-Prints, Silbermetallic und Schwarz dominieren, doch auch Teile in Royalblau sind zu finden. Der Herbst kann also kommen...