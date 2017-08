Scott Porter ist wieder Vater geworden

Baby-News bei Scott Porter (38, "Das Leuchten der Stille")! Der Schauspieler, der unter anderem in der Serie "Hart of Dixie" zu sehen war, und seine Frau Kelsey Mayfield sind am Freitag zum zweiten Mal Eltern geworden. Dies gab der stolze Papa mit zwei süßen Instagram-Fotos bekannt. Auf dem ersten kuschelt er im Krankenhausbett mit seinem neugeborenen Töchterchen, mit dem zweiten verrät er sogar noch den Namen und intime Details der Geburt.

"Hallo Welt! Mein Name ist Clover Ash Porter", steht unter einem Schnappschuss der neuen Erdenbürgerin. Offenbar verlief die Geburt nicht ganz problemlos, denn wie weiter zu lesen ist, musste Clover 32 Stunden lang beatmet werden. Mittelweile geht es der Kleinen aber gut und sie ist bei ihren Eltern und ihrem großen Bruder McCoy (2).

