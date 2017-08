Daniela Katzenberger bekommt eine neue Hochzeits-Show auf RTL 2 - das steckt dahinter

Vor einem Jahr ließ Daniela Katzenberger (30, "Eine Tussi speckt ab") via TV-Special ganz Deutschland an ihrer Prunk-Hochzeit mit Lucas Cordalis (50) teilhaben. Jetzt lässt sie in einer neuen Show andere Paare vor den Altar treten. Wie die "Bunte" berichtet, wird Katzenberger die Sendung "Traumhochzeit zum Schnäppchenpreis" auf RTL II moderieren.

In vier Folgen sollen jeweils drei Paare gegeneinander antreten. Wer die schönste Hochzeit ausrichtet, gewinnt Traum-Flitterwochen. Wie der Titel schon andeutet, gibt es bei dem Format, anders als bei Katzenbergers eigener Feier, keine Spur von Prunk und Luxus. Lediglich 4.000 Euro haben die Paare zur Verfügung. Am 4. September soll es losgehen.

