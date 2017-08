Amazon Prime: Die Serien- und Film-Highlights zum August-Wochenende

Alle Highlights der August-Woche bei Amazon

Was sind die besten Neustarts?

Empfehlungen von Film- und Serienfans weltweit

Was lohnt sich und was nicht? Das Filmportal isnotTV, Partner der HuffPost, stellt auch in dieser August-Woche die besten Neustarts auf Amazon vor.

Weiter unten kannst du selbst deine Meinung abgeben, Trailer schauen und mehr über deine Streaming-Lieblinge erfahren.



Dieses Wochenende neu im Amazon-Abo:

Amazon-Abonnenten dürfen sich in dieser Woche auf den Thriller "The Infiltrator" freuen. Zudem bekommt die beliebte Serie "Lucifer" eine neue Staffel. Spannung versprechen auch die Kinoerfolge "A Cure for Wellness" und "Ghost in the Shell", während sich "Blair Witch" die Ereignisse aus "Blair Witch Project" wiederholen.

In der Fortsetzung von "Blair Witch Project" machen James (James Allen McCune) und einige Collegefreunde einen Campingausflug in die Wälder, unter anderem um James’ verschollene Schwester zu suchen.

Anfangs glauben sie noch, der Wald könne ihnen keinen Schaden zufügen, doch schnell müssen sie feststellen, dass in den Schatten der Bäume etwas Boshaftes auf sie gewartet hat. Die hereinbrechende Nacht wird zu einem Kampf um Leben und Tod.

In diesem packenden Thriller spielt "Breaking Bad"-Star Bryan Cranston den Undecover-Ermittler Robert Mazur, der für das die DEA (Drug Enforcement Administration) arbeitet.

Seine Frau Evelyn (Juliet Aubrey) sorgt sich um seine Sicherheit, besonders als sein neuester Auftrag lautet, das kolumbianische Drogenkartell von Pablo Escorbar zu Infiltrieren. Im Laufe seiner verdeckten Ermittlung muss Mazur einige schwere Entscheidungen treffen.

In dieser Fox-Fantasy-Serie schlüpft Tom Ellis in die Rolle des gefallenen Engels Lucifer Morningstar. Seine Aufgaben als Herrscher der Hölle hatte er allerdings leid und betreibt deshalb zusammen mit der Dämonin Maze (Lesley-Ann Brandt) eine Bar in Los Angeles.

Seine besonderen Fähigkeiten, die verborgenen Sehnsüchte der Menschen zu erspüren nutzt er, um Detective Chloe Dancer (Lauren German) vom LAPD zu unterstützen. Die Polizistin selbst scheint seinem Charme jedoch komplett immun zu sein.

In einer dystopischen Zukunft hat sich die Menschheit zu Cyborgs weiterentwickelt; ihre maschinellen Körper, sogenannte "Shells" unterscheiden sich nur noch durch ein menschliches Gehirn - genannt "Ghost" - von Robotern. Als eine Hackergruppe in diese Ghosts eindringt und unter ihre Kontrolle bringt, macht sich ein Spezialteam - angeführt von Cyborg Major (Scarlett Johansson) - auf die Jagd nach den Angreifern.

Während der Mission hinterfragt Major jedoch zunehmend ihre eigene Existenz. "Ghost in the Shell" bringt den gleichnamigen Kult-Anime von Mamoru Oshii aus den 1990er Jahren zurück auf die Leinwand.

Nach "Rings" bringt Regisseur Gore Verbinski nun ein weiteres Grusel-Spektakel in die Kinos.

Darin verschlägt es einen jungen Manager namens Lockhart (Dane DeHaan) zu einem abgelegenen Spa in den Schweizer Alpen. Obwohl er lediglich seinen Chef abholen soll, kommt es ganz anders. Lockhart kommen Zweifel auf, ob die Methoden des Spas wirklich Heilung bringen – dadurch gerät er selbst in einen Kreislauf aus Behandlungen, die seinen Verstand auf eine harte Probe stellen.

➨ Mehr zum Thema: Netflix-Hits im August: Neue Staffel von "Orphan Black" und weitere Starts

(cho)