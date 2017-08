Zum Jubiläum: "Friends" bekommt ein Buch

Die Zeit fliegt: 2019 wird es ein Vierteljahrhundert her sein, dass die erste Folge der kultisch verehrten Serie "Friends" über die Bildschirme flimmerte. Auch wenn weiterhin keine echte Serien-Reunion von Courteney Cox (53), David Schwimmer (50) und Co. ins Haus steht - für Fans gibt es nun gute Nachrichten. Wie "The Hollywood Reporter" berichtet, soll pünktlich zum 25-Jährigen ein umfangreiches Buch zur Serie erscheinen. Schreiben wird es die Autorin Kelsey Miller ("Big Girl").

Angekündigt ist ein Blick auf die Wurzeln der Show, auf die zahlreichen Gaststars von Tom Selleck bis Julia Roberts - und auch auf ein paar skurrile Seitenaspekte. Etwa auf den "Rachel-Haircut", den einst Jennifer Aniston (48) in der Serie populär machte. Auch ein kleines Rätsel soll ergründet werden, wie es heißt: Die nach wie vor heiße Frage, warum junge Leute bis heute "Friends" für sich entdecken - obwohl die 90er-Jahre eigentlich lange passé sind. Ob und wann das Werk auch auf Deutsch erscheint ist allerdings noch unklar.

