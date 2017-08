Holstein Kiel - Eintracht Braunschweig im Live-Stream: DFB-Pokal online sehen, so geht's

Mit TuS Koblenz - Dynamo Dresden startet der DFB-Pokal auch im Live-Stream

Anstoß ist am Freitag um 19 Uhr in Zwickau

DFB-Pokal im Live-Stream: Am Freitag um 19 Uhr beginnt die neue Saison im DFB-Pokal.

Das Auftaktspiel bestreiten TuS Koblenz und Dynamo - in Zwickau. Denn die Umbaumaßnahmen in Koblenz sind noch nicht abgeschlossen. Dem DFB zufolge suchte die Mannschaft daher wochenlang nach einem Ersatz - nun geht es in die entfernte Nachbarschaft des Kontrahenten aus der Zweiten Bundesliga.

Beiden Teams gleich ist: Erst einmal haben sie den Sprung ins Achtelfinale geschafft. Dynamo 2014/15, Koblenz vier Jahre zuvor.

Damals trafen die Mannschaften in der dritten Liga aufeinander. Beide Spiele gewann Dynamo.

Um 20.45 Uhr stehen drei Spiele an - darunter auch die Zweitliga-Begegnung Holstein Kiel gegen Eintracht Braunschweig. Die Störche sind aufgestiegen, Braunschweig erreichte vergangene Saison in der 2. Bundesliga Platz drei. Jetzt rechnen sich beide Teams im Pokal-Duell Chancen aus.

"Eine richtig gute Mannschaft, aber bei unserer Heimstärke schätze ich die Chancen fifty-fifty ein", sagte der Kieler Spielmacher Dominick Drexler dem Sender Sky zufolge.

Zeitgleich spielen der Karlsruher SC gegen Bayer Leverkusen und Rot-Weiß Essen gegen Borussia Mönchengladbach.

Wie ihr den DFB-Pokal im Live-Stream sehen könnt

Das Auftaktspiel zum DFB-Pokal überträgt Sky Sport 7 ab 18.45 Uhr im Pay-TV. mit einem Sky-Mega-Ticket die Möglichkeit erwerben, die Fußballspiele ohne ein dauerhaftes Abo zu sehen.

Zum Beispiel auch im Live-Stream. Auf Sky Go bietet der Sender alle seine Übertragungen für Abonnenten und Sky-Ticket-Käufer auch online an.

► Pokal-Spiele auf Sky Go sehen (kostenpflichtig)

Wer nun darauf hofft, die Spiele vollständig live zu hören - der benötigt ein "Music unlimited"-Abo von Amazon. Dort überträgt der Internet-Händler das DFB-Pokal-Spiel einzeln und in der Konferenz.

► Hier geht es zu Amazon Music unlimited (kostenpflichtig)

