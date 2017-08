Tiger Woods ist nicht wieder mit seiner Ex zusammen

Es gibt wohl Schlimmeres, das man Golf-Star Tiger Woods (41) unterstellen könnte. Doch mit Ex-Freundin Kristin Smith ist er nicht wieder zusammen. Die "Daily Mail" hatte in einem mittlerweile verbesserten Artikel behauptet, dass Woods und Smith, die sich im vergangenen Jahr getrennt hatten, womöglich immer noch zusammen sein könnten. Die beiden hätten angeblich erst kürzlich gemeinsam im Sommerurlaub auf den Bahamas entspannt. Alles Quatsch, wie Woods nun selbst erklärt.

Contrary to the false Daily Mail article, Kristin Smith and I are no longer dating and haven’t since last year.

— Tiger Woods (@TigerWoods) August 10, 2017