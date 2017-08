"The Crown": Der Starttermin der 2. Staffel steht fest

Royal-Fans aufgepasst! Der erste Trailer zur zweiten Staffel von "The Crown" ist da - und darin ist die junge Queen (wieder gespielt von Claire Foy) ganz und gar nicht amused. Sie ist in den 1960er-Jahren mit einer ganzen Reihe von Problemen konfrontiert und zwar sowohl politisch als auch privat. Zum einen macht ihr die Suche nach einem neuen Premierminister zu schaffen, zum anderen wären da noch Gerüchte um ihren Ehemann Prinz Philip (Matt Smith) und ihre Schwester Margaret (Vanessa Kirby), die sich in die nächste Affäre stürzt. Außerdem steht in der zweiten Staffel die Geburt von Prinz Edward und Prinz Andrew an.

Im ersten Trailer bekommen die Zuschauer auch neue Charaktere und Darsteller zu Gesicht. Unter anderem Mattew Goode, der den verführerischen Fotografen Antony Armstrong-Jones spielt. Zu sehen sein werden die neuen Folgen ab dem 8. Dezember auf Netflix.

Wer nicht bis Dezember warten will, kann schon jetzt mehr über das Leben der Queen erfahren. Einfach hier das Buch "Ein Leben für die Krone" bestellen!