Justin Theroux stiehlt Jennifer Anistons Shampoo - ein Streitpunkt?

Viele Frauen würden es womöglich ziemlich nervig finden, wenn ihr Partner sich an ihren Beauty-Produkten bedient. Nicht so Schauspielerin Jennifer Aniston (48, "Kill the Boss"), deren Mann Justin Theroux (46, "The Leftovers") sich gerne an ihren Kosmetika bedient. "Er stiehlt mein Shampoo und mein Gel", erzählte die Schauspielerin im Interview mit "Refinery29" lachend.

Ein Streitpunkt ist das Ganze aber nicht, auch wenn die Sache noch viel weiter reicht. Egal mit welcher Creme sich Aniston das Gesicht einreibe, Theroux mache das Ganze einfach nach. Ihr Partner sei äußerst gepflegt. Körperbehaarung kann er offenbar nicht leiden, denn er rasiere sich bis zu einem gewissen Punkt am ganzen Körper, "was ich tatsächlich mag", erklärte Aniston weiter.

