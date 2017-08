Steffen von der Beeck bei "Promi Big Brother": Was ihr zum Elvers-Ex wissen müsst

Steffen von der Beeck zieht bei "Promi Big Brother" ein

Den Unternehmer kennt mancher als Ex von Jenny Elvers

"Promi Big Brother" startet am Freitag - und dann ist auch Steffen von der Beeck mit dabei. Seine Teilnahme erscheint vielversprechend zu sein: Den Medien-Berater kennen viele vermutlich als Ex-Verlobten von Fernsehsternchen Jenny Elvers, die die erste Staffel von "PBB" gewonnen hat.

Die vier Jahre lange Beziehung hatte Höhen und Tiefen - wie jede. Die Trennung soll nach einem Statement des Paares schleichend gekommen sein.

Dem Magazin "Closer" kündigte aber von der Beeck an: "Ich werde kein Blatt vor den Mund nehmen - das wird so mancher Person nicht gefallen." Es sei an der Zeit, ein paar Dinge klarzustellen.

Und just in dieser Staffel hat Elvers einen Job bei "Promi Big Brother" ergattert: Sie ist die neue - wie passend - als Kommentatorin im Frühstücksfernsehen interpretieren darf.

So hat Elvers auf seine Teilnahme reagiert

"Natürlich habe ich nicht laut "Yippie, yippie" geschrien, als ich hörte, dass Steffen bei dem Format dabei sein wird." Sie werde jeden Abend aber vorm Fernseher sitzen, um die Show zu sehen.

Sorge, dass der Ex Unschönes sagt? Der Münchner Zeitung "AZ" zufolge muss sie keine haben. "Nein - absolut nicht! Jenny ist ein herzensguter Mensch‎, ehrlich und offen und wir sind und werden immer respektvoll miteinander umgehen", sagte der der Zeitung.

Sie hätten viel zusammen durchgestanden und sich immer vertraut. "Das tue ich auch immer noch", betonte der Hamburger auch.

Was können wir sonst noch von der Beeck bei "Promi Big Brother" erwarten

Von der Beeck wird so oder so nicht nur aus dem Nähkästchen zitieren.

Sat.1 sieht den 43-Jährigen bereits als Hauspsychologe. Der Grund ist wohl diese Aussage: "Ich bringe eine gewisse Menschenkenntnis, Verständnis für individuelle Unterschiede und Wahrnehmungen und ein angeborenes Bedürfnis für Harmonie mit", sagte von der Beeck. "Da kommt mir mein Psychologiestudium natürlich zu Gute."

Aber der Unternehmer macht auch schon im Vorfeld klar, dass er sich vielleicht nicht mit jedem der elf Mitbewohner gleich gut verstehen könnte - auch wenn er keine Namen nennen möchte.

Gegenüber Sat.1 machte er deutlich: "Ich hasse falsches Getue und einen übersteigerten Drang nach Aufmerksamkeit. Da ist meine Laune schnell im Keller."

Auf welche ein, zwei Bewohner er damit anspielt, wird sich ja vermutlich ab Freitagabend zeigen. Denn dann startet "Promi Big Brother".