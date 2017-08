Michelle Sadok aus Neumünster hat ihrem Sohn einen Hipp-Joghurt gekauft

Als sie das Produkt öffnete, kam ihr ein riesiger Schimmelpilz entgegen

Das sei ein "absoluter Einzelfall", versichert die Pressestelle der Marke Hipp

Wie so oft kaufte Michelle Sadok bei Rossmann einen Joghurt. Wieder von der Marke Hipp, wieder für ihren neunjährigen Sohn.

Doch der Wochenend-Einkauf im Freesen Center in Neumünster wird der Mutter noch lange in Erinnerung bleiben. Allerdings nicht in guter. Als sie die Folie der Babynahrung abzog, hatte sie nämlich nicht nur den normalen Himbeer-Apfel-Joghurt vor sich: Zwischen den Apfelstückchen war auch ein ekelhaftes, undefinierbares Etwas.

Und das, obwohl die Folie laut Aussage der Mutter normal versiegelt war. Außerdem sollte der Joghurt laut Aufdruck bis 4. November haltbar sein.

Kurzerhand fuhr Sadok zurück zum Drogeriemarkt und stellte eine Mitarbeiterin zur Rede. Die soll ziemlich unverschämt und teilnahmslos reagiert haben. Mit den Worten "das kann schon mal passieren" hätte sie die enttäuschte Kundin abgefertigt. "Das ging echt gar nicht", sagte Sadok der HuffPost.

Rossmann werde den Fall prüfen

Rossmann werde den Fall prüfen, betonte eine Sprecherin des Unternehmens auf Anfrage der HuffPost. "So einer Sachlage gehen wir vollständig nach." Auch solle geprüft werden, wie die Mitarbeiterin auf Sadoks Beschwerde reagierte. "Wenn die Reklamation so abgebügelt worden ist, dann müssen wir entgegenwirken", heißt es von Seiten Rossmanns.

Sadok entschied sich dazu, die Bilder bei Facebook hochzuladen. Jetzt wird spekuliert, um was es sich bei dem geschmacklosen Objekt handeln könnte.

So ist die Rede von einer toten Babymaus, einem Reinigungsschwamm oder auch einem riesigen Schimmelpilz.

So reagiert das Unternehmen Hipp auf den Ekel-Joghurt

"Die Fotos lassen natürlich Schreckliches erahnen", sagte ein Sprecher der Marke Hipp der HuffPost. Ganz so schlimm ist es allerdings offenbar doch nicht.

Tatsächlich handele es sich um Schimmelbefall, so der Sprecher. Dieser komme daher, dass die Verpackung wohl undicht gewesen sei. Schon ein kleines Loch, das auf dem Transportweg in die Packung gekommen sein könnte, könne der Auslöser sein.

"Es handelt sich hierbei um einen absoluten Einzelfall", betont der Sprecher. So etwas passiere rund einmal im Jahr. Das Produkt wird auch weiterhin in den Supermarkt-Regalen bleiben.

Und Frau Sadok, so der Hipp-Sprecher, habe bereits Ersatzware erhalten.



(jds)