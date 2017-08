Karlsruher SC - Bayer Leverkusen im Live-Stream: DFB-Pokal online sehen, so geht's

Im DFB-Pokal empfängt der KSC Bayer Leverkusen - das Spiel gibt's auch im Live-Stream

Anstoß ist am Freitag um 20.45 Uhr

DFB-Pokal im Live-Stream: Es kommt am Freitag zu einer Premiere. Erstmals treffen die Karlsruher und die Leverkusener im DFB-Pokal aufeinander.

Aber die Traditionsclubs kennen sich natürlich aus der Bundesliga - auch wenn diese Zeit schon etwas zurückliegt. Bis 2009 standen sie sich dem DFB zufolge 34 mal gegenüber.

In dieser Saison jedoch ist der Abstand zwischen den beiden Teams gewachsen. Der Karlsruher SC spielt nach einem komplizierten Jahr mit drei Trainern drittklassig. Während der KSC daher schon längt in der Spielroutine ist, startet für Bundesligist Bayer Leverkusen am Freitag die Zeit der Pflichtspiele.

Die nächste Runde findet am 24. und am 25. Oktober statt.

Wie ihr den DFB-Pokal im Live-Stream sehen könnt

Das Spiel im DFB-Pokal überträgt Sky Sport 5 ab 20.35 Uhr im Pay-TV. Zeitgleich finden bis zu drei Spiele statt. Wer diese nicht verpassen will, wählt Sky Sport 1. Der Sender zeigt dann auch Ausschnitte aus TuS Koblenz gegen Dynamo Dresden, Holstein Kiel gegen Eintracht Braunschweig sowie Rot-Weiß Essen gegen Borussia Mönchengladbach.

Die Fußballspiele können Interessierte auch ohne dauerhaftes Abo verfolgen, indem sie sich ein Sky-Mega-Ticket kaufen.

Dann haben Nutzer auch die Möglichkeit, die Spiele im Live-Stream zu sehen. Auf Sky Go bietet der Sender nämlich alle seine Übertragungen für Abonnenten und Sky-Ticket-Käufer auch online an.

Wer nun darauf hofft, die Spiele vollständig live zu hören - der benötigt ein "Music unlimited"-Abo von Amazon. Dort überträgt der Internet-Händler das DFB-Pokal-Spiel einzeln und in der Konferenz.

