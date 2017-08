"Irrational Man": So denkt Kate Winslet wirklich über Justin Timberlake

In Woody Allens (81, "Irrational Man") neuem Film "Wonder Wheel" verlieben sich Justin Timberlake (36, "Bad Teacher") und Kate Winslet (41 "Der Vorleser") ineinander. Und die Oscar-Gewinnerin ist voll des Lobes für ihren Co-Star. "Er ist so ein wundervoller Mensch", sagte Winslet im Interview mit "Entertainment Weekly". Sie schwärmte weiter, dass er bescheiden, witzig und locker sei, außerdem hart arbeite und kein großes Ego besitze.

Das hätte der "Titanic"-Star wohl nicht gedacht. Sie sagte zu Beginn der Dreharbeiten zu ihm: "Wenn du (in diesem Film) wirklich Justin Timberlake gewesen wärst, hätte das ein absoluter Albtraum sein können, aber du bist überhaupt nicht Justin Timberlake, du bist einfach ein Kerl namens Justin." Bei diesem Zuspruch von einer erfahrenen und erfolgreichen Schauspielerin darf sich der Sänger geehrt fühlen.

