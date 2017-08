Kaum jemand kennt ihn: Mit diesem einfachen Trick wird die Musik an eurem iPhone lauter

Es ist ein Ärgernis, das viele iPhone-Nutzer teilen: Auch wenn sie gerne lauter Musik hören würden, ist relativ schnell ein Limit erreicht. Dann können sie noch so oft auf den Knopf an der linken Seite drücken, lauter wird es trotzdem nicht mehr.

Dabei gibt es einen ganz einfachen Trick, der eure Musik lauter macht!

Twitter-Nutzer "TheBae" hat ihn in einem Tweet verraten. Dass er damit einen Nerv getroffen hat, zeigt die riesige Resonanz. Der Hack wurde nämlich schon über 85.000 geteilt.

Er schreibt dazu: "Dankt mir später." Und das machen die iPhone-Besitzer sofort. Nicht wenige Nutzer wollen den Verfasser des Tweets gerne umarmen:

How to make your iPhone Speaker louder.

(Play Music while you’re doing it)

Thank meh later pic.twitter.com/ZyQZMExhev

— TheBae (@thebaemarcus) 7. August 2017