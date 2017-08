"Fack ju Göhte 3": Hier ist der erste Teaser

Richtig große deutsche Filmhits sind eine Seltenheit - aber "Fack Ju Göhte" war unbestritten einer. Am 26. Oktober kommt der dritte und letzte Teil in die Kinos. Zwei Jahre werden sich die Fans dann seit dem Vorgänger geduldet haben. Seit Donnerstag gibt es aber immerhin einen ersten echten Vorgeschmack: Constantin Film hat den ersten Teaser veröffentlicht.

Zu sehen sind unter anderem Elyas M'Barek (35, "Türkisch für Anfänger") in seiner Paraderolle als Zeki Müller und Uschi Glas (73) als Lehrerkollegin Ingrid Leimbach-Knorr. Klar wird in dem Clip schnell: Das Kollegium der Goethe-Gesamtschule wird alle Hände voll zu tun haben, die Chaoten der Abschlussklasse zum großen Ziel zu führen: Zum Abitur. Denn die Motivation der Schüler ist ziemlich am Nullpunkt.

Erinnerung auffrischen? "Fack Ju Göhte 2" können Sie hier rund um die Uhr streamen

Die ersten beiden "Fack Ju Göhte"-Streifen hatten insgesamt rund 15 Millionen Zuschauer in die Kinos gelockt. Im letzten Teil bekommt der Cast Unterstützung von "Toni Erdmann"-Star Sandra Hüller, Corinna Harfouch, Lea van Acken, Irm Hermann und Julia Dietze.