DFB-Pokal im Live-Stream: So seht ihr die Fußballspiele online

Das DFB-Pokal-Finale findet am 19. Mai 2018 statt | Reuters Staff / Reuters

DFB-Pokal-Spiele können Fußball-Fans auch im Live-Stream sehen

64 Mannschaften der Oberliga bis zur Bundesliga nehmen teil

DFB-Pokal im Live-Stream: Wenn Vereine der Oberliga auf Bundesligisten treffen, dann ist Pokal-Zeit im deutschen Fußball. Die Saison 2017/18 startet am 11. August. 64 Mannschaften kämpfen dann um die Qualifikation für die nächste Runde, die am 24. und am 25. Oktober stattfindet.

Am 19. und 20. Dezember folgt das Achtelfinale, am 6. und 7. Februar 2018 das Viertelfinale.

Das Halbfinale hat der DFB für den 17. und 18. April 2018 angesetzt. Das DFB-Pokalendspiel findet am 19. Mai 2018 wie gewohnt im Berliner Olympiastadion statt.

Vergangene Saison stand Borussia Dortmund bereits zum vierten Mal im Pokal-Finale. Im Mai 2017 siegten sie nun endlich - und zwar gegen Eintracht Frankfurt.

Wie ihr den DFB-Pokal im Live-Stream sehen könnt

Die Spiele um den DFB-Pokal übertragen zwei Sender. Das Erste hat die Rechte erworben, neun Spiele live zu zeigen. Jeweils eines in den Vorrunden, dann jeweils zwei im Viertel- und im Achtelfinale. Danach können Fußball-Fans alle Spiele im Free-TV sehen.

Pokal-Partien, die die ARD nicht überträgt, bietet der öffentlich-rechtliche Sender in der "Sportschau" in einer Zusammenfassung an.

Sowohl die Spielübertragung als auch die "Sportschau" sehen, bietet das Erste auch online an. Den Live-Stream dazu finden Fußball-Fans auf der Homepage des Senders. Die Nutzung ist kostenlos.

► Das Erste online sehen

► "Sportschau" im Internet sehen

Alle Pokal-Spiele gibt es wie vergangene Saison also nur im Pay-TV. Sky Sport überträgt bereits die Begegnungen der ersten und zweiten Runde einzeln und in der Konferenzschaltung. Wer kein Abonnent des Anbieters ist, kann sich mit einem Sky-Mega-Ticket die Möglichkeit erwerben, die Fußballspiele zu sehen.

Zum Beispiel auch im Live-Stream. Auf Sky Go bietet der Sender alle seine Übertragungen für Abonnenten und Sky-Ticket-Käufer auch online an.

► Pokal-Spiele auf Sky Go sehen (kostenpflichtig)

Wer nun darauf hofft, die Spiele vollständig live zu hören - der benötigt ein "Music unlimited"-Abo von Amazon. Dort überträgt der Internet-Händler die DFB-Pokal-Spiele einzeln und in der Konferenz.

► Hier geht es zu Amazon Music unlimited (kostenpflichtig)

➨ Das könnte euch auch interessieren: 2. Bundesliga im Live-Stream: Wie ihr die Fußball-Spiele 2017/18 online sehen könnt