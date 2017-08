Beyoncé hat nach der Schwangerschaft bereits 13 Kilo abgenommen - das ist ihr Workout

Sängerin Beyoncé (35, "Halo") scheint keine Gelegenheit auslassen zu wollen, ihren After-Baby-Body zu zeigen. Auf ihrer Website postete sie jetzt Bilder eines Fotoshootings. In dem Outfit, das sie darauf trägt, war sie auch am Sonntag bei einem Konzert von Kendrick Lamar (30) gesichtet worden. Und viel hatte sie da nicht an: Im Crop Top und zerfetzten Jeans-Shorts ließ sie sich ablichten. Zuständig für das heiße Outfit war offenbar Stylistin Zerina Akers, die auf Instagram ihr Werk präsentierte. Unter dem knappen Oberteil blitzt deutlich ein sehr flacher Bauch hervor. Davon dass sie vor zwei Monaten Zwillinge zur Welt gebracht hat, ist nichts zu sehen...

💥💥💥#Beyonce #StyledbyZerinaAkers A post shared by Zerina Akers (@zerinaakers) on Aug 9, 2017 at 12:28pm PDT

Beyoncés Erfolgsalbum "Lemonade" gibt es hier

Kleine Hilfen?

Schon kurz nach der Geburt der Zwillinge Rumi und Sir Carter am 13. Juni war der erstaunliche Gewichtsverlust von Beyoncé auf ihrem Instagram-Account zu sehen, wo sie sich im hautengen High-Waist-Rock zeigte. Sie soll 13 Kilo in drei Wochen verloren haben, hieß es bereits im Juli in den US-Medien. Nicht nur jede Menge Sport scheint da an der Tagesordnung zu sein. Beyoncé wurde laut "radaronline.com" angeblich dabei gesichtet, wie sie sich Waist Trainer und figurformende Unterwäsche besorgt haben soll.

A post shared by Beyoncé (@beyonce) on Jul 14, 2017 at 11:38am PDT

Ihr Fitnessprogramm

Natürlich sorgt Beyoncés Fitnesstraining bei diesem schnellen Gewichtsverlust für Interesse. Das sei wichtig für die Sängerin, berichtet "E! News". Ein Insider verriet, dass sie grade in einem Fitnessstudio gesichtet wurde und aussah, als hätte sie ganz schön heftig geschwitzt.

Die Sängerin soll in den vergangenen Wochen an zahlreichen SoulCycle-Kursen teilgenommen haben. Bei diesem Indoor-Cycling-Trend geht es darum, in 45 Minuten das Fett zum Schmelzen zu bringen und gleichzeitig das Bewusstsein zu erweitern. Die Trainer sind nicht nur dazu da, ihre Schützlinge anzutreiben, sondern auch, um sie zu inspirieren - und zwar bei Kerzenschein.

Das liege Beyoncé, da sie Fahrradfahren liebt, so ein Insider zu "E! News". Es falle ihr leicht, in ihr normales intensives Workout zurückzufinden, während sie sich von der Geburt erholt. Auch auf die Ernährung soll sie dabei genau achten, indem sie "viele grüne Säfte trinkt und versucht aufzupassen, was sie zu sich nimmt".