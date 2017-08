TV-Tipps am Donnerstag: Darum geht's " The F-Word - Von wegen gute Freunde!"

20:15 Uhr, VOX: The F-Word - Von wegen gute Freunde!, Beziehungskomödie

Nachdem ihm von seiner Exfreundin das Herz gebrochen wurde, bricht für Wallace (Daniel Radcliffe) eine kleine Welt zusammen. Er schmeißt sein Medizinstudium hin und arbeitet stattdessen für eine Softwarefirma um Gebrauchsanleitungen zu schreiben. Doch das Schicksal schlägt zu, als er auf einer Party die hübsche Trickfilmzeichnerin Chantry (Zoe Kazan) kennenlernt. Es könnte alles so schön sein, wäre Chantry nicht schon seit fünf Jahren vergeben. Für welchen der beiden Männer wird sich Chantry am Ende entscheiden?

"The F-Word" und viele weitere Filme können Sie bei Amazon Prime sehen - hier geht's zum 30-Tage-Test

20:15 Uhr, kabel eins: The Watch - Nachbarn der 3. Art, Komödie

Der spießige Supermarkt-Chef Evan (Ben Stiller) liebt sein beschauliches Leben im langweiligen Provinznest Glenview. Doch dann wird eines Nachts der Wachmann seiner Filiale auf unerklärliche Weise getötet, wobei am Tatort eine Menge ekliger, grüner Schleim zurückbleibt. Bei Evan läuten die Alarmglocken. Doch der Aufruf des Spießers, die Straßen von Glenview durch die Gründung einer Nachbarschaftswache sicher zu machen, verhallt ungehört. Beim ersten Treffen der "Watch" finden sich dann auch nur drei ausgefallene Exemplare ein: der Möchtegern-Cop Franklin (Jonah Hill), der feiersüchtige Familienvater Bob (Vince Vaughn) und der notgeile Jamarcus (Richard Ayoade).

20:15 Uhr, RTL: Der Lehrer: Sie sind mein L-Lieblingslehrer!, Dramedy

Jane (Meryl Streep) hat eine liebevolle Beziehung zu ihren erwachsenen Kindern und sogar zu ihrem Ex-Mann Jake (Alec Baldwin) hat sich über die Jahre der Trennung ein freundschaftliches Verhältnis entwickelt. Während Jake mit Agness eine neue Frau an seiner Seite weiß, hat Jane den Mann fürs Leben noch nicht gefunden. Doch Adam (Steve Martin), ein charmanter Architekt, hat ein Auge auf die sympathische Bäckerin geworfen. Bei einem Familienausflug zur Abschlussfeier ihres gemeinsamen Sohnes keimen alte Gefühle zwischen dem Ex-Ehepaar auf. Während Jane eine gemeinsame Nacht zunächst als Fehler abtut, ist es Jake weitaus ernster.

20:15 Uhr, ProSieben: Big Countdown: Die 50 größten Sensationen der 90er, Show

Hugh Grant feiert mit "Notting Hill" einen Kinowelterfolg und wird beim Techtelmechtel mit einer Prostituierten erwischt: Die 90er Jahre - ein emotionales Auf und Ab, nicht nur für den britischen Schauspieler. In "Big Countdown: Die 50 größten Sensationen der 90er" erinnert Annemarie Carpendale neben berüchtigten Promiskandalen, auch an tragische Momente - wie die Ermordung des Designers Gianni Versace oder die Unruhen in L.A. Ebenfalls prägend für das Jahrzehnt: Fragwürdige Charterfolge. Wer erinnert sich nicht mehr an den Ohrwurm "Barbie Girl"?

22:20 Uhr, kabel eins: Arac Attack - Angriff der achtbeinigen Monster, Horrorspaß

Ein Spinnenliebhaber wird durch eine Unachtsamkeit von einem giftigeren seiner Tierchen gebissen, erleidet einen Herzinfarkt und stößt im Todeskampf seine Terrarien um. Die eigentlich kleinen und harmlosen Achtbeiner kommen jedoch mit illegal entsorgtem Giftmüll in Kontakt, der sie auf gigantische Größen wachsen lässt. Auf ihrer Nahrungssuche wenden sich die Riesenspinnen einer nahe gelegenen Kleinstadt zu...