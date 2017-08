Tennis im Live-Stream: Federer und Zverev in Montreal online sehen, so geht's

ATP-Tennis-Turnier in Montreal im Live-Stream sehen

Alexander Zverev steht im Achtelfinale

Tennis im Live-Stream: Die ATP-Tour ist im kanadischen Montreal zu Gast.

Drei Tage nach seinem Finalerfolg in Washington hat Alexander Zverev beim Masters-Turnier in Montreal mit einem Tennis-Krimi das Achtelfinale erreicht. Nach einem Freilos in der ersten Runde bezwang der Weltranglisten-Achte am Mittwoch (Ortszeit) den Franzosen Richard Gasguet mit 6:3, 4:6, 7:6 (7:3) und zeigte dabei Nervenstärke.

Beim Stande von 5:6 im dritten Satz wehrte der 20-Jährige drei Matchbälle ab - den zweiten in einem Ballwechsel mit äußerst ungewöhnlichen 49 Schlägen.

Zuvor hatte Zverev drei eigene Chancen nicht genutzt, die Partie für sich zu entscheiden. Erst im Tiebreak verwandelte das Top-Talent nach zweieinhalb Stunden seinen vierten Matchball.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (nicht vor 0.30 Uhr deutscher Zeit) trifft der Hamburger nun auf den Australier Nick Kyrgios, der sich mit 6:2, 6:3 gegen den Italiener Paolo Lorenzi durchsetzte.

Alexander Zverev hat beide bisherigen Begegnungen mit dem zwei Jahre älteren Weltranglisten-24. verloren.

Zuvor steht der Schweizer Roger Federer David Ferrer gegenüber - los geht das Match nicht vor 20.30 Uhr deutscher Zeit.

Mischa Zverev schied dagegen in der zweiten Runde aus. Der 29-Jährige unterlag gegen den Weltranglisten-Elften Grigor Dimitrov aus Bulgarien mit 3:6, 6:3, 3:6. Alexander Zverev ist damit einziger verbliebener deutscher Teilnehmer in Montreal.

Das Turnier in Kanada ist mit rund 4,6 Millionen Dollar dotiert und dient der Vorbereitung auf die US Open, die am 28. August in New York beginnen.

