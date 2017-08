Sharon Stone: Mit diesem Video bewarb sie sich für "Basic Instinct"

Wer an "Basic Instinct" (1992) denkt, erinnert sich vor allem an eine Szene: Den berühmten Beinüberschlag von Sharon Stone (59). Ihre gesamte Performance war großartig und sexy. 25 Jahre nach ihrem wahrscheinlich größten Kinoerfolg zeigt die heute 59-jährige Schauspielerin nun, wie sie die Rolle der männermordenden Catherine Tramell ergatterte und teilt auf Twitter einen Ausschnitt aus ihrem Vorsprechen.

Wer "Basic Instinct" noch nicht kennt, sollte das schleunigst nachholen - hier können Sie ihn streamen

Der einminütige Clip lässt keinen Zweifel daran, warum Regisseur Paul Verhoeven (79, "Elle") sich für die Blondine entschieden hat. Doch so eindeutig wie die Besetzung heute scheint, war es damals offenbar nicht. "Es war nicht leicht, diese Rolle zu bekommen", erzählte Stone vor einiger Zeit in der Talkshow von Oprah Winfrey (63). "Sie haben sie 12 oder 13 anderen Frauen angeboten, die alle ablehnten. Es war nicht so, dass ich dort hinkam und alle sagten: 'Hurra, hier ist sie!'"

So lasziv, sexy und undurchschaubar wie Stone sich in dem kurzen Video zeigt, ist das kaum vorstellbar. Der Clip begeistert indes auch prominente Fans. Sängerin Nancy Sinatra (77, "These Boots Are Made For Walkin'") kommentierte den Tweet: "Du warst damals schön und bist heute noch viel schöner."