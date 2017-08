Rebel Wilson muss nach Sturz in die Notaufnahme - danach postet sie ein Bild von sich

Kurz nach einer Schrecksekunde am Set ihres neusten Films "Isn't It Romantic" fand Schauspielerin Rebel Wilson (37, "How To Be Single") bereits wieder zu alter Humor-Stärke. Denn die 37-Jährige war nach eigener Aussage auf Instagram und Twitter bei den Dreharbeiten gestürzt und musste gar in die Notaufnahme gebracht werden. Zu einem Bild von sich, das offenbar nach dem Unfall entstanden ist, schrieb sie: "Habe den Tag mit einem Sturz begonnen, der zu einer leichten Gehirnerschütterung geführt hat... dafür sehe ich um 7:00 Uhr abends gar nicht schlecht aus...", scherzte Wilson.

Ganz so harmlos muss es kurz nach dem Unfall aber nicht ausgesehen haben, wie der Rest ihres Posts offenbart: "Vielen Dank an alle von Long Island, dir mir heute in die Notaufnahme und die Ambulanz geholfen haben." Bei Twitter veröffentlichte sie dasselbe Bild und schrieb dazu: "Ich werde in der kommenden Tagen jedenfalls keine verrückten Stunts mehr machen."

In ihrem neuen Film, bei dessen Dreharbeiten das Malheur geschah, spielt sie an der Seite von Liam Hemsworth und "Star Wars"-Mime Adam Driver. Die romantische Komödie soll - wie passend - am Valentinstag 2019 in die Kinos kommen.