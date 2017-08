"Promi Big Brother": Die größten Aufreger der vergangenen Staffeln

Ab Freitag (11. August um 20:15 Uhr) steht endlich wieder "Promi Big Brother" im Programm von Sat.1. Die Bewohner werden aller Voraussicht nach in den nächsten beiden Wochen die Klatschspalten genauso bestimmen, wie ihre Vorgänger in Staffel eins, zwei, drei und vier. Höchste Zeit, noch einmal die größten Aufreger aus den alten Folgen Revue passieren zu lassen.

Nino de Angelos Verdauungsprobleme

Nino de Angelo (53, "Jenseits von Eden") brachte 2015 "frischen" Wind ins Haus. Der Schlager-Star litt unter Verdauungsproblemen, die sich in gehörigen Flatulenzen entluden und zu peinlichen Geständnissen führten: "Ich will nur einmal richtig kacken." Dazu gab es reichlich Tränen- und Wutausbrüche. Als seine selbstgebastelte Papierpuppe Rudi von den Frauen des Hauses zerstört wurde, drehte der angetrunkene Nino de Angelo durch: "'Big Brother', ich will dieses Haus verlassen. Scheiß auf die 100.000 Euro. Bitte lasst mich mit Rudi gehen!"

Pamela Anderson und David Hasselhoff

"Nur Promis der A-Kategorie!" Mit diesen Worten wurde zum Start von "Promi Big Brother" im Jahr 2013 geworben. So ganz stimmte das zwar nicht, aber immerhin schaffte es Sat.1 für Staffel eins zwei wirkliche Stars zu gewinnen. Zu Beginn gab sich tatsächlich David Hasselhoff (65) die Ehre. Der "Knight Rider"-Star verließ allerdings vier Tage später freiwillig das Haus - ziemlich resigniert. Nach einer Liveshow überraschte Sat.1 außerdem mit "Baywatch"-Nixe Pamela Anderson (50). Sie war bis zum Finale gern gesehener Gast im Haus - zu Sonderkonditionen versteht sich.

Der Solo-Ausflug von Mia Julia

Manche Bewohner konnten sich einige Bedürfnisse nicht einmal vor Rundum-Kamera-Überwachung verkneifen. In der zweiten Staffel vergnügte sich die ehemalige Porno-Darstellerin Mia Julia (30) mit sich selbst - tief in der Nacht und unter der Bettdecke. Die Schlagzeilen am nächsten Tag überschlugen sich, Mia Julia hatte offenbar einen Dildo in die Promi-WG geschmuggelt. Doch im Interview mit spot on news verriet die jetzige Sängerin, dass der gar nicht zum Einsatz kam: "Ich habe auch eine gesunde Hand und die hab' ich angelegt. Wir sind ja nicht mehr im Mittelalter und deswegen finde ich das auch nicht dramatisch. Ich bin verheiratet, aber unten nicht zugetackert."

Ronald Schill und Hubert Kah

Hubsi und der wilde Politiker schafften es 2014 gemeinsam ins "Promi Big Brother"-Haus. NDW-Star Hubert Kah (56, "Sternenhimmel") und Ex-Politiker Ronald Schill (58) verband eine enge Freundschaft und der Hang sich wie pubertierende Jugendliche zu benehmen. Beispiel: Der ehemalige "Richter Gnadenlos" fragte plump: "Darf man mal...?", und setzt zum beherzten Griff an Ela Tas' Brüste an. Durfte er natürlich nicht, aber Kah versuchte nur wenige Minuten später mit einem Po-Klapser ähnliches. Der (meist unfreiwillige) Witz der beiden brachte ihnen nach der Zeit im Haus sogar eine eigene TV-Show ein. Nach einer Testfolge wichen die Verantwortlichen jedoch von der Idee ab.

Das Comeback von Jenny Elvers

Nach peinlichen Alkohol-Auftritten im Fernsehen und einem Entzug wusste die Öffentlichkeit nicht so recht, ob Jenny Elvers (45) wieder bereit fürs Showbusiness war. Doch dann kam "Promi Big Brother" Staffel eins und der große Erfolg im Container. Sie meisterte die zwei Wochen in der Wohngemeinschaft mit Bravour und wurde am Ende mit über 70 Prozent der Zuschauerstimmen zur Siegerin gewählt.

Die kalte Dusche für Prinz Mario-Max

Für Prinz Mario-Max (38) bedeutete sein "Promi Big Brother"-Ausflug 2014 das Beziehungs-Aus mit seiner Freundin. Diese verließ ihn per Interview mit der "Bild"-Zeitung, während er im Container saß. Und als Mario-Max noch immer von seiner Angebeteten schwärmte, wusste ganz Deutschland, dass er bereits wieder Single ist. Er erfuhr erst später im Besprechungszimmer davon. Sogleich wurde er aus Mitleid von seinen Mitbewohnern zur Rauswahl nominiert und verließ "PBB" deprimiert.

Feuriger Dirty-Talk mit Jessica Paszka und Frank Stäbler

Im vergangenen Jahr sorgte ein ziemlich heißer Dirty-Talk zwischen der ehemaligen "Bachelor"-Kandidatin und "Bachelorette" 2017 Jessica Paszka (27) und Ringer Frank Stäbler (28) für Schlagzeilen. Die beiden Turteltauben nutzten eine gemeinsame Nacht für nur notdürftig verschlüsselten Dirty-Talk. Da verriet Paszka mal eben, dass sie auf "große, feurige Paprikas steht", "solche, die es in sich haben". Und Stäbler bereitete sich auf eine Nacht der feuchten Träume vor. Er stelle sich vor, "wie ich so ganz langsam anfange, überall reinzudippen." Prima...

Cathy Lugner und die Dramedy mit Mörtel

Das Drama um Bewohnerin Cathy Lugner (27) und ihren Mann, Baulöwe Richard "Mörtel" Lugner (84), baute sich über mehrere Folgen auf und explodierte dann, als Mörtel tatsächlich in den Container kam und versuchte zu retten, was noch zu retten ist. Doch vergebens, die Ehe schien damals schon am Ende. "So bin ich das seit zwei Jahren gewohnt: Dass er redet und ich bin das Arschloch - das ist nicht okay", klagte Cathy über ihren Mann. Das Drama verlor auch nach "PBB" nicht an Dramatik. Am 30. November 2016, knapp drei Monate später, ließen sie sich scheiden.