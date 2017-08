Michael Schanze trauert um seine Mutter

Die Mutter von TV-Star Michael Schanze (70) ist am Sonntag im Alter von 93 Jahren in einer Seniorenresidenz am Ammersee verstorben, wie "Bild" berichtet. Schanze hielt sich zu dieser Zeit in Nordrhein-Westfalen auf, wo er in Neersen auf der Bühne stand: "Sie ist genau um 19 Uhr gestorben, als die Vorstellung begann", sagte er "Bild".

Vom Tod der Mutter habe er erst nach der Aufführung erfahren: "Mein Bruder Christian war bei ihr. Ihre Kräfte haben immer mehr nachgelassen, sie ist friedlich eingeschlafen." Schanze ist gerade in dem Stück "Der zerbrochene Krug" zu sehen und wird nun wieder auf die Bühne zurückkehren, heißt es weiter. Seinen Vater hatte Michael Schanze früh verloren. Er beging Selbstmord, als sein Sohn neun Jahre alt war.

