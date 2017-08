Jimmy Fallon: Mit Justin Timberlake brach er seinen Zuschauerrekord

"The Tonight Show"-Gastgeber Jimmy Fallon (42) holte sich für seinen nunmehr fünften "Camp Winnipesaukee"-Sketch erneut Musiker und besten Freund Justin Timberlake (36, "Cry me a River") ins Boot und ließ damit die Zuschauerzahlen blitzartig in die Höhe schnellen. Wie "E! News" berichtet, brach die Einschaltquote der Show den Rekord von Februar vergangenen Jahres. Auch auf YouTube erhielt der groteske Sketch innerhalb von 24 Stunden knapp eine Millionen Klicks.

Wie bereits in den letzten "Camp Winnipesaukee"-Sketchen mimen die Freunde zwei alberne Teenager im Ferienlager. Mit von der Partie sind dieses Mal ebenfalls die beiden Komiker Keegan Michael-Key (46) als Campbetreuer und Billy Crystal (69) in der Rolle des dritten Hüttenbewohners. Gemeinsam performen sie im Taschenlampenlicht "What's Up" von 4 Non Blondes und Gloria Estefans "Rhythm Is Gonna Get You".

