Jennifer Lawrence in der "Vogue": Ein Beispiel zeigt, was sie wirklich von den Kardashians hält

"Ich kann eine volle Stunde meines Lebens den Kardashians widmen"

Während Jennifer Lawrence (26, "Silver Linings") täglich von unzähligen Fans umjubelt wird, kann sie selbst von einem berühmten Familien-Clan niemals genug kriegen: den Kardashians! In einem Interview mit der Zeitschrift "Vogue" verriet die Schauspielerin nun, dass sie am Set ihres neuen Films "Mother!" ein eigenes "Kardashian-Zelt" besitzt, in dem in Dauerschleife Folgen der Reality-Show "Keeping Up with the Kardashians" laufen. Lawrence nennt dieses Zelt ihren "Glücksort" und erzählt, dass ihre Liebe zu dem Kardashian-Clan stärker als jemals zuvor sei.

