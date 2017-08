Mann tötet Prostituierte - dann verteilt er ihre Leichenteile in ganz Hamburg | dpa

In Hamburg ist eine Prostituierte ermordet worden - der Täter hat die Leiche offenbar zerstückelt

Spaziergänger und Bootsfahrer fanden an sieben Stellen Körperteile der Frau

Spaziergänger und Bootsfahrer haben in Hamburg eine schreckliche Entdeckung gemacht: Sie sind auf Leichenteile einer vermissten Frau gestoßen. Die Mordkommission ermittele in alle Richtungen, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag.

Bisher gebe es noch keine "heiße" Spur von dem Täter. Auch der Hintergrund der Tat sei unklar.

Nach Erkenntnissen der Ermittler handele bei dem Opfer um eine 48 Jahre alte Prostituierte. Der Täter habe sie wahrscheinlich zerstückelt und die Körperteile über die Gewässer der Hansestadt verteilt.

Sieben grausige Funde

Bis Donnerstagnachmittag gab es sieben der grausigen Funde. Die Fundorte liegen teils mehr als 20 Kilometer voneinander entfernt. Es sei unwahrscheinlich, dass die Strömung die Leichenteile binnen einer Woche über das Stadtgebiet verteilt habe, sagte die Sprecherin. Ein DNA-Schnelltest hatte erwiesen, dass die Körperteile zu einem Leichnam gehören.

Die 48-Jährige habe die Staatsangehörigkeit von Äquatorialguinea gehabt. Das kleine Land liegt an der Westküste Afrikas. In Hamburg habe sie als Prostituierte auf dem Hansaplatz im bahnhofsnahen Viertel St. Georg gearbeitet.

Die Ermittler prüften "mit Hochdruck", ob es Streitigkeiten im Umfeld gab, so die Sprecherin weiter. Inzwischen sei die in Spanien lebende Familie der Frau in Hamburg gewesen. Die Mordkommission habe die Verwandten vernommen.