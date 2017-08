So hat sich Josh Brolin James Cameron zum Feind gemacht

Josh Brolin (49, "Everest") ist schon lange im Geschäft - und im Laufe seiner Hollywood-Karriere hat er sich offenbar nicht nur Freunde gemacht. Der Schauspieler verriet jetzt zumindest im Interview mit dem "Esquire"-Magazin, dass er sich mit einem von Hollywoods bedeutendsten Regisseuren überworfen hat: James Cameron (62, "Titanic"). Der Grund: Brolin hat eine Rolle in der "Avatar"-Fortsetzung abgelehnt.

"Wenn ich 'Avatar' nicht machen will, werde ich 'Avatar' nicht machen", so Brolin in dem Interview. Diese Entscheidung habe Cameron verärgert, sagte der Schauspieler weiter. Mit dem Ergebnis, dass der Regisseur angeblich schlecht über ihn geredet hätte. Das würde er ihm auch persönlich ins Gesicht sagen, meinte Brolin, wenn Cameron ihn darauf anspreche, warum er solche Sachen behaupte.

"Avatar - Aufbruch nach Pandora" gilt als erfolgreichster Film aller Zeiten. Hier können Sie ihn bestellen

Ryan Reynolds ist beeindruckt

James Cameron plant vier Fortsetzungen zu "Avatar - Aufbruch nach Pandora". Dass Brolin eine Rolle in so einer großen Filmreihe abgelehnte, hat seiner jüngsten Karriere allerdings nicht geschadet. Hart gearbeitet hat er auf jeden Fall für seine Rolle als Mutant Cable in "Deadpool 2". Hauptdarsteller Ryan Reynolds (40) scheint beeindruckt von seinem Co-Star zu sein und zeigte Brolins beeindruckende Statur bereits auf Twitter.