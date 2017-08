"Die Schöne und das Biest" kommt jetzt nach Hause: Wieso sich die DVD lohnt

Die Neuverfilmung von "Die Schöne und das Biest" hat in den Kinos eingeschlagen wie eine Bombe. Jetzt kann man sich von der märchenhaften Inszenierung auch im eigenen Wohnzimmer verzaubern lassen, denn ab dem 10. August gibt es die Realverfilmung als DVD, Blu-ray und Blu-ray 3D. Der neue Film muss sich vor dem Original nicht verstecken - im Gegenteil. Zu Hause warten jede Menge Extras auf alle Fans.

Beeindruckende Neuverfilmung

"Die Schöne und das Biest" mit Emma Watson (27, "Harry Potter") in der Hauptrolle ist eine exzellente Neuauflage des Zeichentrick-Originals. Dank neuester Technik verschmelzen reale und animierte Elemente zu einem mitreißenden Abenteuer, dessen Charaktere sogar noch sympathischer, charakteristischer und mitreißender sind als im Original. Außerdem ist die eigentliche Geschichte genauso aktuell wie vor 26 Jahren, als die Zeichentrickversion erschien.

Denn im Gegensatz zu vielen anderen Disney-Filmen geht es nicht nur um die Liebe, sondern auch um gesellschaftliche Konventionen, Feminismus und natürlich innere Schönheit. Belle, gespielt von Watson, befreit ihren Vater aus dem Verlies des Biests (Dan Stevens) und lässt sich auch als Gefangene nicht unterkriegen - eine echte Heldin, die sich noch dazu nicht von Äußerlichkeiten blenden lässt.

Jede Menge Extras

Großer Vorteil für das eigene Wohnzimmer: Man kann den Film auch in englischer Originalsprache ansehen, was vor allem in Hinblick auf die Gesangsszenen nur zu empfehlen ist. Regisseur Bill Condon (61) hat bei der Wahl des Casts ein goldenes Händchen bewiesen - vom überraschenden Gesangstalent Watsons bis hin zu den beeindruckenden Stimmen von Luke Evans, Audra McDonald und Emma Thomspon ein echter Hörgenuss.

Die Blu-ray hält tolle Extras bereit. Neben einer Drehbuchlesung sind zusätzliche Szenen und Making-ofs zu sehen - bei dieser aufwändigen Disney-Neuverfilmung ein wirklich interessanter Einblick hinter die Kulissen. Für Fans, die schon alle Lieder mitsingen können, gibt es sogar noch eine besondere Überraschung: Einen neuen Song von Céline Dion (49). Das Abenteuer von "Die Schöne und das Biest" geht also zu Hause weiter!