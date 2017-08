Detlef D! Soost bringt die Nachmittags-Talkshow zurück ins TV

Detlef D! Soost (47, "Tanz Dich Fit") kommt zurück ins Fernsehen. Der frühere "Popstars"-Coach bekommt seine eigene Talkshow. Wie RTL II am Donnerstag mitteilte, wird die Sendung mit dem einfachen Namen "Detlef Soost" am 18. September starten. Mit den Studiogästen und dem Publikum will der Choreograf und angehende Moderator über alle möglichen emotionalen Themen diskutieren, wie Vaterschaftstests, Beziehungsprobleme oder Mobbing. "Er ist interessiert an den Menschen und hat ein offenes Ohr für ihre Probleme", heißt es in der offiziellen Pressemitteilung des Senders.

Kommt einem das bekannt vor? Tatsächlich erinnert das Show-Konzept an einstige Daily-Talk-Formate wie "Die Oliver Geissen Show" oder "Arabella", die in den 90er und 2000er Jahren am Nachmittag das Programm bei den Privatsendern bestimmten. Die neue Soost-Show soll Montag bis Freitag immer um 15 Uhr ausgestrahlt werden.

In der letzten Zeit machte Detlef D! Soost als Fitnesscoach auf sich aufmerksam.