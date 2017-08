Zwei Fischer machen einen richtig dicken Fang, leider ist er sogar zu dick für ihr Boot

Zwei Fischer in Florida machen einen richtig großen Fang

Der Fisch ist allerdings viel stärker als ihr Boot und sie kentern

Den Kampf zwischen den Fischern und dem Tier seht ihr im Video oben

Fischen auf hoher See bringt so einige Tücken mit sich: Man ist nicht nur der Witterung und dem Seegang schutzlos ausgesetzt, es gibt auch keinen festen Stand. Das wird vor allem dann zum Problem, wenn man sich nicht mehr mit kleinen Fischen herumschlägt, sondern echte Schwergewichte an der Angel hat.

Zwei Mann über Bord

Die Fischer Ben Chancey und John Black mussten dies nun auf die harte Tour herausfinden. Bei ihrem Kampf mit einem riesigen Zackenbarsch kenterten die beiden. Black krallte sich an das gekenterte Kanu, während sich Chancey mit letzter Kraft auf das Begleitboot rettete.

Nicht die erste brenzlige Situation

Chancey lässt die Angel aber keineswegs los und überwältigt den Barsch am Ende. Das ist aber nicht das erste Abenteuer der beiden, das online für Aufsehen sorgte.

Egal ob Fischen am Jetski oder einen Hai an der Angel: Die Crew hat sich online bereits einen Namen gemacht und bei Instagram bereits über 30.000 Fans.

(nsc)