TV-Tipps am Mittwoch: Darum geht's in "Schatten der Wahrheit"

20:15 Uhr, Tele 5: Ondine - Das Mädchen aus dem Meer, Romanze

Fischer Syracuse (Colin Farrell) traut seinen Augen nicht, als ihm die geheimnisvolle Ondine (Alicja Bachleda) ins Netz geht. Wer ist die Unbekannte aus dem Wasser? Syracuses behinderte Tochter Annie (Alison Barry) hält Ondine für ein Wesen aus dem Meer, das ihre Krankheit heilen kann. Doch bald gibt es Gerede und ein Fremder taucht auf. Das Schicksal nimmt seinen Lauf...

20:15 Uhr, arte: Die Wand, Drama

Auf einer idyllischen, verlassenen Berghütte: Dort findet sich eines Morgens eine ungenannte Erzählerin (Martina Gedeck) komplett isoliert vom Rest der Welt wieder - abgetrennt durch eine unsichtbare, undurchdringliche, plötzlich auftauchende Wand. So schlägt sich die Protagonistin mit ein paar Tieren durch den einsamen Überlebenskampf, muss mit ihrem gewohnten Leben brechen, um in einer fremden Welt ein völlig neues Leben zu führen. Als Angstbewältigung beginnt sie, das Geschehene aufzuschreiben.

20:15 Uhr, RTL: Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare, Show

Weiter geht der Kampf der Promipaare im Sommerhaus und auch in dieser Folge bröckelt die Fassade der Celebrities genau so schnell wie der Putz in der neuen Herberge: Welches Duo muss das rustikale Domizil diesmal verlassen. Wer wird "DAS Promipaar 2017"? Heute müssen sich die Stars drei Spielen stellen.

20:15 Uhr, kabel eins: Schatten der Wahrheit, Psychothriller

Nachdem ihre Tochter (Katharine Towne) das Elternhaus verlassen hat, ziehen Norman (Harrison Ford) und Claire (Michelle Pfeiffer) in ein luxuriöses Seehaus. Claire verbringt viel Zeit allein, da ihr Mann als Wissenschaftler oft im Labor beschäftigt ist. Inmitten der neuen Einsamkeit beginnt sie, seltsame Dinge zu beobachten - zuerst im Nachbarhaus, dann in den eigenen vier Wänden. Norman versucht ihr das Gesehene auszureden, aber Claire bewegt sich weiter zwischen der Suche nach Antworten und dem Zweifel an ihrem eigenen Verstand.

22:40 Uhr, kabel eins, Mord nach Plan, Thriller

Richard Haywood (Ryan Gosling) ist der beliebteste Schüler einer kalifornischen High School. Gemeinsam mit dem brillanten Justin "Bonaparte" Pendleton (Michael Pitt) plant er den perfekten Mord. Gemeinsam beschließen sie, das zu schaffen, wovon alle Mörder träumen: das perfekte Verbrechen. Das auserkorene Opfer ist das hübsche Mädchen Olivia Lake. Nach der erfolgreichen Tat wähnen die beiden Täter sich in Sicherheit. Den Mord schieben sie Richards Marihuana-Dealer, dem Schulhausmeister Ray Feathers in die Schuhe. Die Polizei setzt Cassie Mayweather (Sandra Bullock) auf den Fall an, die den Ruf hat, sich von nichts und niemanden beirren zu lassen.