ATP-Tennis-Turnier in Montreal im Live-Stream sehen

Die Zverev-Brüder stehen in der zweiten Runde, auch Roger Federer spielt am Mittwoch

Das Video oben zeigt, wie ihr die Übertragung bei Sky Go online sehen könnt

Tennis im Live-Stream: Die ATP-Tour ist im kanadischen Montreal zu Gast. Am Mittwoch startet um 18.30 Uhr deutscher Zeit die 2. Runde in dem Tennis-Turnier.

Auf dem Center Court trifft gleich zu Beginn der Schweizer Roger Federer auf den Wildcard-Teilnehmer Peter Polansky aus Kanada. Zwei Spiele später kommt es zur Begegnung zwischen den auf Platz eins gesetzten Rafael Nadal und Borna Coric.

Aus deutscher Sicht ist der Court Banque Nationale spannend. Auch beginnen die Spiele um 18.30 Uhr deutscher Zeit. Das zweite Match bestreitet Mischa Zverev gegen den Bulgaren Grigor Dimitrow.

Der 29-Jährige, der in Monte Carlo lebt, besiegte am Montag zum Auftakt den slowakischen Qualifikanten Norbert Gombos nach hartem Kampf über mehr als zwei Stunden mit 6:4, 6:7 (5:7), 6:3.

Danach steht sein an Nummer vier gesetzter Bruder Alexander Zverev auf dem Platz. Sein Gegner ist der Franzose Richard Gasquet. Erst am Sonntag hatte Alexander Zverev beim Turnier in Washington seinen vierten ATP-Tour-Sieg des Jahres gelandet.

Das ATP-Turnier ist mit 4,6 Millionen Dollar dotiert.

Wie ihr das Tennis-Turnier online sehen könnt

Sky Sport 1 überträgt das ATP-Turnier in Montreal am Mittwoch ab 18.30 Uhr im Pay-TV. Auch Internetnutzer kommen nicht an einem Sky-Abo vorbei: Das Portal Sky Go bietet seinen Live-Stream nur für Abonnenten des Senders an.

► Coupe Rogers auf Sky Go online sehen

Das Video zeigt, wie ihr Eurosport online sehen könnt



Mit dpa-Material.

