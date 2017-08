Krimi-Tipps am Mittwoch: Darum geht's in "Ein starkes Team: Stirb einsam!"

20:15 Uhr, ZDFneo, Ein starkes Team: Stirb einsam!

In einer anonymen Ostberliner Plattenbausiedlung wird eine Frauenleiche gefunden, die schon seit Wochen in ihrer puppenstubenhaft ausstaffierten Wohnung liegt. Die alleinlebende Heidi Kuttner wurde erschlagen. Ein Motiv ist zunächst nicht erkennbar. "Das starke Team" startet die Ermittlungen in dem Riesenmietshaus, das ein wahres Nest für schräge Vögel zu sein scheint.

21:40 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Mord und Beton

Wilsberg (Leonard Lansink) treibt sich unter falscher Identität beim Baulöwen Michael Lobland herum. Der will am alten Industriehafen ein luxuriöses Wohn- und Büroviertel errichten. Allerdings steht ihm bei seinem Vorhaben, das Gebiet aufzuwerten, eine Gruppe Aktivisten im Weg, die die Gentrifizierung mit aller Kraft verhindern will. Als das Gebäude nach einem Drogenfund der Zollfahndung geräumt wird, verschärft sich der Konflikt: Am Abend brennt die Halle nieder. Mit Hilfe von Loblands Assistenten Tom (Volker Büdts) rettet Wilsberg Ekki (Oliver Korittke) und die Aktivistin Kathi Jäger (Annika Blendl) aus den Flammen. Wenig später wird Tom tot aufgefunden.

22:00 Uhr, SWR/SR, Tatort: Kassensturz

Auf einer Mülldeponie wird die Leiche von Boris Blaschke gefunden, der bis zu seinem Ableben Gebietsleiter bei der Discount-Kette Billy für Ludwigshafen war. Als Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) und Mario Kopper (Andreas Hoppe) in den dortigen Filialen die Ermittlungen aufnehmen, bekommen sie Einblick in eine Branche, in der extremer Druck auf die Angestellten ausgeübt wird. Am Abend vor seinem Tod hatte er drei Frauen aus einer seiner Filialen bei einem Treffen am Feierabend aufgespürt, bei dem sie die Gründung eines Betriebsrats planen wollten.

22:05 Uhr, MDR: Tatort: Trübe Wasser

Paul Hahn (Wanja Mues) kehrt in seine Heimatstadt Leipzig zurück. Hier ist er unter den Fittichen seines Sportlehrers und Gönners Bernd Matzke (René Hofschneider) aufgewachsen. Matzke, der Getränkegroßhändler Behrens (Michael Schiller) und der Zahnarzt Dr. Schewe (Götz Schubert) gehören zum so genannten Kleeblatt des Rudervereins. Paul Hahn erpresst nun die drei Freunde mit seinem Wissen um einen Coup, den die Ruderer in der Wendezeit gelandet haben. Doch am nächsten Morgen wird Paul am Flussufer der Elster - in der Nähe des Rudervereins - gefunden.