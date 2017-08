"Ich - Einfach unverbesserlich": Die Minions stoßen eine andere Animationsreihe vom Kino-Thron

Die Minions haben es geschafft: Keine Animationsreihe ist erfolgreicher als "Ich - Einfach unverbesserlich"! Obwohl der dritte Teil gerade erst in den deutschen Kino-Charts die Spitzenposition abgeben musste, überflügelten die weltweiten Zahlen alle Konkurrenz-Filme in der Vergangenheit. Insgesamt spülten die kleinen, gelben und drolligen Figürchen laut dem Branchenmagazin "Deadline" bereits mehr als 3,52 Milliarden Dollar in die Kassen. Bislang grüßte Shrek mit seinen Filme von der Spitzenposition.

Die Reihe hat bis heute vier Streifen auf den Markt gebracht: die bislang drei Teile des Hauptstranges "Ich - Einfach unverbesserlich 1-3" und das Spin-Off "Minions". Innerhalb der vier Filme ist im Übrigen der Letztgenannte mit 1,1 Milliarden Dollar Einspielergebnis einsamer Spitzenreiter. "Minions 2" soll dann im Juli 2020 die Kinos erobern, um die Erfolgsgeschichte um ein Kapitel zu ergänzen.

