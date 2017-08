FC Heidenheim - Erzgebirge Aue im Live-Stream: Zweite Bundesliga online sehen, so geht's

Heidenheim und Erzgebirge holen ihr Auftaktspiel am Mittwoch nach - auch im Live-Stream

Anstoß ist am Mittwoch um 20 Uhr

Heidenheim - Erzgebirge Aue im Live-Stream: Wegen eines schweren Unwetters mit Hagelschauern hatten die Verantwortlichen das Auftaktspiel der beiden Teams am ersten Spieltag abgebrochen.

Zunächst sollten die Profis in der 12. Minute in die Kabine, dann kam das endgültige Aus an diesem Tag: Selbst nach dem Ende des Regens war der Rasen nicht mehr bespielbar gewesen, weil sich zu viel Wasser angesammelt hatte. Der Stand damals 0:0.

Am 9. August findet das Nachholspiel zwischen dem 1. FC Heidenheim und dem FC Erzgebirge Aue statt. Anpfiff ist um 20.00 Uhr angepfiffen, wie die Deutsche Fußball Liga.

Am Wochenende ist dann Pause in der Liga - der DFB-Pokal beginnt.

Wie ihr die Zweite Bundesliga im Live-Stream verfolgen könnt

Sky Sport 1 schaltet ab 19.55 Uhr zum Zweitliga-Spiel nach Heidenheim. Internetnutzer mit einem Sky-Abonnement können das Fußballspiel auch im Live-Stream sehen.

Wer lieber zuhört, kann dies bei Amazon Music machen: Der Internetanbieter hat die Übertragungsrechte für Audiostreaming erworben und überträgt das Zweitliga-Spiel für Prime-Kunden kostenlos.

