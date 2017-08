Die nächsten Tage bringen Dauerregen und Gewitter

Mancherorts drohen Überschwemmungen

Am Donnerstagvormittag zieht der Dauerregen vom Schwarzwald in Richtung Norden. Die Höchsttemperaturen liegen bei 19 Grad. Es droht Dauerregen, sogar Überschwemmungen sind möglich.

Im Verlauf des Tages kann es auch im Harz zu starken Regenfällen kommen. Trocken bleibt dagegen der Nordosten Deutschlands bei mäßigen Temperaturen von bis zu 24 Grad in Berlin.

In der Nacht zum Donnerstag ziehen von Südosten in Richtung Norden Gewitter auf. Dazu fällt wieder viel Regen in der Mitte Deutschlands.

Die Temperaturen liegen in den frühen Morgenstunden zwischen 13 und 16 Grad. Das Wetter bleibt auch am Wochenende wenig sommerlich.

(ll)