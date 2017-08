Ferienpark-Urlaub: Weit weg und doch Zuhause

Ohne das geschnitzte Holzschild mit dem markanten grünen Vogel würde man die Einfahrt zum Center Parcs Bispinger Heide wahrscheinlich verpassen. Doch ich steuere zielstrebig in die Auffahrt, denn der Ferienpark kurz vor dem kleinen Ort Bispingen in Niedersachsen, gelegen an einer bewaldeten Landstraße, ist kein Neuland für mich. Ende der 90er-Jahre saß mein Papa am Steuer, auf der Rückbank eine befreundete Familie mit Kind. Heute ist dort der Kindersitz unseres anderthalbjährigen Sohnes Henry festgeschnallt, dem ich nun eine Woche lang den Ort meiner schönsten Kindheitsurlaube zeigen möchte.

Eine neuartige Urlaubserfahrung

Als der Niederländer Piet Derksen 1967 sein Konzept von einem ganzjährigen Ferienhaus-Urlaub erfand und seinen ersten Park in den Niederlanden eröffnete, hätte er sich wohl kaum träumen lassen, dass sein Unternehmen 50 Jahre später mit 21 Parks in den Niederlanden, Belgien, Frankreich und auch Deutschland in Europa vertreten sein würde.

Damals hatte er eine völlig neuartige Urlaubserfahrung entwickelt: Ferienhäuser in der Natur, nicht weit von zu Hause entfernt, ein Aktivitätenprogramm für die ganze Familie und eine tropische Badelandschaft. Schnell entstanden weitere Ferienparks in den Niederlanden, dann in Belgien und Frankreich. Seit 1995 - dem Eröffnungsjahr des Parks Bispinger Heide und somit der ersten deutschen Anlage - ist Center Parcs mit mittlerweile fünf Parks und einem weiteren im Bau auch in Deutschland zu Hause.

Kann das Konzept nach über 20 Jahren noch funktionieren?

Aber kann ein Konzept, das mich vor über 20 Jahren als Kind begeisterte, noch funktionieren? Wir wohnen in einem Comfort Ferienhaus, der niedrigsten und somit günstigsten von drei Kategorien. Kurz hatte ich mit einem der Hausboote geliebäugelt, die romantisch am Wasser liegen. Aber schnell verwarf ich den Gedanken, der Urlaub sollte genau so sein, wie er in meiner Kindheit war. Und zwar weit vom Parkzentrum mit seinen Restaurants, Shops und der Badelandschaft Aqua Mundo entfernt, dafür aber mitten im Grünen an einem kleinen See.

Dort lag wie früher unser Zuhause auf Zeit, und für die Ruhe der Abgeschiedenheit nahmen wir die längeren Wege gerne in Kauf. Mit den Mietfahrrädern kommt man ohnehin leicht überall hin, Autos müssen - außer am An- und Abreisetag - draußen bleiben. Ich fühle mich wie in einer Zeitmaschine, denn die Anordnung der Möbel in unserem Häuschen ist noch die gleiche wie früher. Und in der kleinen Abstellkammer findet sich nach wie vor alles, was man für einen Urlaub mit Kleinkind benötigt - vom Hochstuhl über den Laufstall bis zum Babybett.

Ferienparks sind gefragter denn je

Freilich, die Möbel sind neu, aber das Design der Inneneinrichtung ist etwas in die Jahre gekommen. Das weiß auch der Betreiber und schenkt sich zum 50. Geburtstag ein Investitionsprogramm. Eine Milliarde Euro sollen in den Bau von neuen Parks sowie in die Erneuerung und Erweiterung von bestehenden Anlagen fließen. Eine Investition, die sich lohnen könnte, denn Reisen in Ferienparks sind gefragter denn je. 2016 urlaubten laut Statistischem Bundesamt 8,2 Millionen Deutsche in Ferienzentren, unter denen Ferienparks einen großen Anteil ausmachen. Tendenz steigend. Allein wer im Internet "Ferienparks" googelt, erhält fast 500.000 Suchergebnisse.

"Immer mehr Deutsche machen Urlaub im eigenen Land - der Deutschlandtourismus boomt in diesem Jahr wie nie", sagt Frank Daemen, Geschäftsführer von Center Parcs Deutschland. "Die Menschen erkennen die Schönheit der Landschaft vor ihrer eigenen Haustür und davon profitieren Ferienparkkonzepte, die eine möglichst große Bandbreite an Unterkünften und Aktivitäten für jede Altersgruppe und vor allem auch jedes Wetter bieten."

Bei schlechtem Wetter geht's ins Badeparadies

Ja, das liebe Wetter. Es ist Anfang August und wir schlagen uns mit 18 Grad und Regen herum. Da liegt ein Besuch im "subtropischen Badeparadies Aqua Mundo", wie es im Katalog angepriesen wird, nahe. Zunächst einmal sind wir etwas erschlagen - von den tropischen 30 Grad und den vielen Familien, die den gleichen Gedanken hatten wie wir.

Nach einem ersten Rundgang und der Entdeckung, dass meine geliebte Wildwasserbahn, die ich mit meinem Bruder gefühlte 500 Mal gerutscht bin, immer noch da ist, geht es rein ins Getümmel. Wir finden einen gemütlichen Platz, ganz in der Nähe des Wellenbades, wo sich schon die ersten Kids quietschend vergnügen. Als Henry nach dem Plantschen immer noch nicht genug hat, testen wir die Indoor-Spielwelt "Baluba". Mal abgesehen von der Lautstärke ein großer Spaß.

Eine große Auswahl

Trotzdem sehnen wir uns nun nach etwas Ruhe und finden diese in unserem ganz privaten Rückzugsort, dem Ferienhaus. Den Besuch im Buffetrestaurant verschieben wir auf einen anderen Tag, nutzen lieber die Küche und zaubern Henrys Lieblingsnudelsoße, der nach dem Essen dann auch friedlich einschläft. Mit einem Glas Wein auf der kleinen Terrasse lassen wir den Tag ausklingen.

Durch die versetzte Bauweise der Ferienhäuser fühlen wir uns ganz allein an unserem kleinen See. Das Konzept funktioniert für mich auch als Erwachsene mit meiner eigenen Familie immer noch. Und die Auswahl ist groß: Nach der im Herbst anstehenden Eröffnung von Villages Nature Paris folgt ab Ende 2018 mit dem Park Allgäu bei Leutkirch der sechste Center Parc in Deutschland. Auf 184 Hektar - das entspricht der Größe von etwa 258 Fußballfeldern - entsteht eine Urlaubskleinstadt mit 1.000 Ferienhäusern in unterschiedlichen Kategorien bis hin zum Exklusiv-Status. Der garantiert u.a. mehr Platz und Privatsphäre, einen eigenen Wellnessraum sowie ein Outdoor-Jacuzzi. Henry wird sich freuen. Weitere Informationen: www.centerparcs.de