“Bleib so, wie du bist“ – diesen Geburtstagswunsch hat bestimmt jeder schon einmal gehört. Eltern von Teenager werden diesen aber eher selten ernst meinen. Denn die Pubertät ist bekanntermaßen nicht nur für die Teenager hart.

Eine Familie hat nun in ihrer Lokalzeitung ihrer Tochter zur Volljährigkeit gratuliert, allerdings auf eine unkonventionelle Art und Weise.

Sophie ist 18, wie geil ist das denn!!! Bleib so wie du bist, chille und reite so oft es geht, lass alle Klamotten auf dem Boden liegen, sammle leere Flaschen, Geschirr und Gläser auf dem Schreibtisch, helfe nicht im Haushalt und mähe bloß nicht den Rasen! Nur so lieben wir dich!

Herzlichen Glückwunsch von deiner Köchin, von deinem Chauffeur, deiner Putzfrau, deinem Geldinstitut, deinem Getränkelieferanten und deinem Partyservice.