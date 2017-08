Deine Wahl: Welchen Youtube-Stars Kanzlerin Merkel Rede und Antwort steht

Dem 29-jährigen Youtuber LeFloid ist bereits die Ehre zuteil geworden, ein exklusives Interview mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (63, "Daran glaube ich: Christliche Standpunkte") zu führen. Im Rahmen der anstehenden Bundestagswahl am 24. September 2017 wird die Politikern erneut Stars des Netzes die Gelegenheit geben, ihr Fragen zu stellen, die in gängigen Polit-Talks wohl nicht bis an ihr Ohr dringen. Zu sehen ist die Aktion des Künstlernetzwerks Studio71 live am 16. August zwischen 13:00 und 14:00 Uhr unter diesem Link: https://www.youtube.com/c/DeineWahl

Die vier Interviewpartner von Frau Merkel sind etwa Mirko Drotschmann, der unter dem Namen MrWissen2go seinen rund 513.000 Abonnenten Allgemeinwissen und historische Themen präsentiert. Die 22-jährige Lisa Sophie alias ItsColeslaw studiert zwar unter anderem Politikwissenschaften, auf ihrem Kanal mit circa 240.000 Abonnenten beschäftigt sie sich aber mit allerhand anderen Themen. "Meistens geht es um peinliche Situationen und witzige Alltags-Geschichten", schreibt sie selbst in ihrer Kanalinfo.

Beauty-Tipps für die Kanzlerin?

Die beiden weiteren Youtuber, die auf Angela Merkel treffen werden, sind Ischtar Isik sowie Alexander Böhm, bei der Videoplattform besser unter AlexiBexi bekannt. Beide weisen mit jeweils rund 1,1 Millionen Followern die meiste Zuschauerschaft auf, wenn auch mit gänzlich unterschiedlichen Themen. Denn während sich die erst 21-jährige Ischtar Isik in erster Linie mit "Beauty, Fashion & Lifestyle" beschäftigt, präsentiert Alexander Böhm auf seinen Kanal die neuesten Gadgets fürs Smartphone und Konsorten.

Wer nun eine brennende Frage an die Bundeskanzlerin hat, kann mit etwas Glück und dank der Aktion eine Antwort darauf bekommen. Denn unter dem Hashtag #DeineWahl kann jeder Fragenvorschläge an die vier Interviewer senden.