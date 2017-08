Das passiert am Mittwoch in "GZSZ"

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Easy wagt den Sprung ins Ungewisse und lässt sich auf ein sexuelles Erlebnis mit Finn ein. Danach hat er die Gewissheit, wirklich schwul zu sein. Er muss diese Erkenntnis erst einmal verarbeiten und ist froh, dass er der Enttarnung durch Ringo knapp entgeht. Er verabschiedet sich freundschaftlich von Finn und stellt fest, dass er sich mit seiner neuen sexuellen Identität richtig gut fühlt.

18:00 Uhr, RTL II: Köln 50667

Alex und Mel machen sich für die Gerichtsverhandlung fertig, als Lina ihnen von einem merkwürdigen Mann im Treppenhaus berichtet. Alex ist alarmiert und stellt den Mann zur Rede, der behauptet sich lediglich im Haus geirrt zu haben. Flo beobachtet, wie Kathi sich erneut an Marc ranschmeißt. Wütend über die Verlogenheit von Marc und Kathi stellt er Kathi schließlich ein Ultimatum: Sie müssen Jule bis zum Abend die Wahrheit sagen, sonst tut er es.

19:00 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Kim plant, zu Nik in das verlassene Gebäude zu ziehen. Da Basti ihr das verbietet, räumt Kim kurzerhand die WG leer und nimmt sämtliche Möbel aus der Wohnung mit in ihre neue Bleibe. Eule hat nicht nur mit der Trennung von Brian zu kämpfen, sondern auch mit dem, was er ihr gesagt hat.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Während Ronny ein Problem damit hat, seine Beziehung zu Michelle nicht öffentlich zeigen zu dürfen, hat Michelle nur ihre Karriere im Blick. Als sie mit einem ESF-Funktionär harmlos flirtet, um ihre Chancen auf eine Wild-Card für die WM zu vergrößern, reagiert Ronny eifersüchtig. Als sich der ESF-Funktionär dann auch noch abfällig über Michelle äußert, rastet Ronny aus - und verbaut ihr somit die Wildcard für die WM.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Emily hat endlich eine Designerin gefunden. Doch ihre Freude währt nicht lang, denn Clara findet heraus, dass sie schwanger ist, und macht einen Rückzieher bei TA. Doch statt Emily hängen zu lassen, bietet Clara ihr den Kauf einer bereits entworfenen Kollektion an. Aber die Summe übersteigt Emilys Budget. Wie wird sich Emily entscheiden?