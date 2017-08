"Das Joshua-Profil": RTL verfilmt Sebastian Fitzeks Bestseller

Die erste Klappe ist gefallen: Seit Dienstag lässt RTL "Das Joshua-Profil" von Bestsellerautor Sebastian Fitzek (45) verfilmen. Die Produktion startete heute unter der Leitung der UFA Fiction in Berlin, wie der Sender bekannt gab. In den Hauptrollen werden dann unter anderem Armin Rohde (62), Torben Liebrecht (39), Arnd Klawitter (49) und Inez Bjørg David (35) zu sehen sein. Die Regie übernimmt der Oscar-Preisträger Jochen Alexander Freydank (49).

Ein Ausstrahlungstermin für den 105 Minuten langen Psycho-Thriller steht bislang allerdings noch nicht fest. Fitzek war am ersten Drehtag selbst vor Ort und freut sich offenbar auf das Projekt: "Es ist mir eine Ehre, dass so viele hochbegabte und kreative Köpfe an einem Strang ziehen, um meinen Thriller in Szene zu setzen." Er habe das gute Gefühl, dass hier wirklich etwas sehr Außergewöhnliches entsteht.

Darum geht es in "Das Joshua-Profil"

Die Buchvorlage behandelt das schwierige Thema des "Predictive Policing", also das Vorhersehen von Verbrechen vor der eigentlichen Tat. Dem Protagonist Max Rohde, ein völlig unbescholtener Bürger, wird unterstellt, in wenigen Tagen ein schreckliches Verbrechen begehen zu wollen, von dem er selbst noch nichts weiß. Ein spannender Wettlauf gegen die Zeit beginnt...

Sebastian Fitzek ist derzeit der erfolgreichste deutschsprachige Thriller-Autor. Der 1971 in Berlin geborene Familienvater von drei Kindern brachte 2006 mit "Die Therapie" seinen ersten Psychothriller. Wie auch alle seine folgenden Werke wurde der Roman zum Bestseller.