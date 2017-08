17 x Spaß in Kissimmee – so cool wird dein Sommer in Florida

Von A wie Alligator bis Z wie Zip-Lining – Kissimmee bei Orlando hat so einiges drauf in Sachen Action & Fun, und das abseits der großen Themenparks. Gemeinsam mit airberlin und Experience Kissimmee haben wir euch die 17 heißesten Tipps für einen coolen Urlaub zusammengestellt.

Wann warst du das letzte Mal im Mittelalter oder hast dich in mehr als 90 Meter Höhe an einem Seil durch die Luft wirbeln lassen? Das alles und noch mehr erlebst du in Kissimmee, Florida. Gemeinsam mit airberlin haben wir 17 Attraktionen zusammengestellt, die du bei deinem Besuch auf keinen Fall verpassen darfst.

1. Alligator von oben – die Zip-Line über dem Gator Land

Die Lizenz zum Zip-Lining gibt’s im Gator Park. Dort saust du mit bis zu 48 km/h über eine stattliche Anzahl an Urzeitechsen hinweg – zum Glück räkeln die sich weit unter dir in der Sonne. So an die 20 Meter Höhenunterschied trennen dich von Alligatoren und Krokodilen.

http://www.gatorland.com/index.cfm

2. Nur fliegen ist schöner – der Kissimmee Skycoaster

Falls du Achterbahnen langweilig findest und dich schon immer mal wie ein Fliegenköder an der Angel fühlen wolltest – bitteschön. Der Kissimmee Skycoaster bietet dir genau das, allerdings in schwindelnder Höhe. Über 90 Meter hängst du in der Luft und genießt den Blick über Kissimmee.

https://fun-spot.com/kissimmee-thrill-rides/

3. Pilot für einen Tag – im Cockpit eines Kultjets

Die Luft ist dein Element? Dann stell deine Fähigkeiten als Pilot eines Kampfjets unter Beweis. In den historischen Modellen vom Typ P-51 Mustang und T-6 Texan kannst du zeigen, was in dir steckt.

http://www.stallion51.com

4. Nicht fliegen, sondern fahren – im Heißluftballon

Bei dieser Fahrt sind beste Aussichten garantiert – von der Naturschönheit Zentral-Floridas über Disney World bis hin zur pulsierenden Stadt Kissimmee. Sanfter kannst du in Florida nicht auf Entdeckungsreise gehen.

http://www.experiencekissimmee.com/things-to-do/outdoor-adventures-attractions/hot-air-balloons/#3w2C8H53oHHVipB9.97

5. Im Schwebezustand – Fahrt im Propellerboot

Sie sind ein Wahrzeichen Floridas – die Propellerboote. Auf ihnen saust du durch die Everglades, entdeckst immer wieder Neues in der Natur Zentral-Floridas. Fachkundige Ranger machen dich sensibel für die Tier- und Pflanzenwelt an einem Ort, wie es ihn kein zweites Mal gibt.

http://www.experiencekissimmee.com/things-to-do/outdoor-adventures-attractions/air-boat-rides/#IdPrBc7r92EV6afD.97

6. Residieren wie ein Pop-Star – Vacation Home Rentals

Zu einem ganz besonderen Urlaub gehört auch ein ganz besonderes Zuhause auf Zeit – und das findest du bei Vacation Home Rentals. Wenn du dich zwischen Pool und Terrasse wie ein Star fühlen solltest, so ist das durchaus gewünscht.

http://www.experiencekissimmee.com/places-to-stay/vacation-home-rentals/#C37U3rpik3GUWTZd.97

7. Hallo Wipfelstürmer – der Orlando Tree Trek Adventure Park

Klettergarten war gestern: Hier kannst du am Tarzanseil, an der Zip-Line oder auf einem „Skateboard“ von Wipfel zu Wipfel sausen – Adrenalin-Kick inklusive. Der Parcours im Orlando Tree Trek hat es wirklich in sich, nämlich 97 Stationen in 15 Meter Höhe.

http://www.orlandotreetrek.com

8. Paddeln durch Zypressenwälder – in Shingle Creek

Kayaking mal anders: Das Paddling Center von Shingle Creeks bietet Touren verschiedenster Art – rund um Makinson Island, durch kilometerlange Zypressenwälder oder Eco-Touren durch die Gebiete ringsum. Du kannst dir aber auch einfach ein Kayak mieten und auf eigene Faust lospaddeln.

http://www.paddlingcenter.com/our-tours

9. Schöne Aussichten – das Coca Cola Orlando Eye

Dieses Riesenrad ist eine echte Attraktion: Vom höchsten Punkt, auf 120 Meter, genießt du einen fantastischen Blick über Orlando und die Freizeitparks ringsum.

Besonders empfehlenswert ist eine Fahrt bei Dunkelheit, dann erstrahlt das Coca Cola Orlando Eye in allen Regenbogenfarben.

https://www.officialorlandoeye.com

10. Speisen, wo Ritter kämpfen – willkommen im Mittelalter

Eine abenteuerliche Dinnershow inklusive Rittergefechten zu Pferde erwartet dich im Schloss der „Medieval Times“. Hier, in der Kulisse eines spanischen Turnierplatzes aus dem 11. Jahrhundert, schaust du den tapferen Recken bei ihren Kämpfen zu – in sicherer Entfernung.

http://www.medievaltimes.com/plan-your-trip/orlando-fl/index.html

11. Kissimmee von oben erleben – beim Helikopter-Flug

Dieses Erlebnis darf auf deiner Liste nicht fehlen – ein Rundflug über Kissemmee und die angrenzenden Vergnügungsparks mit dem Helikopter. Nur von hier oben kannst du die größte Mickey Mouse der Welt sehen, am Boden bleibt sie den Betrachtern verborgen. Neugierig?

http://maxflightheli.com

12. Halte sich, wer kann – die Rodeo-Reiter von Kissimmee

Rodeos gehören zu Kissimmee wie Alligatoren und Propellerboote, du hast also reichlich Gelegenheit, die Reitkünste der Rodeo-Reiter bei einem der vielen lokalen Veranstaltungen zu bewundern.

https://www.silverspursrodeo.com/

13. Fischers Fritz in Kissimmee – da gibt’s was an die Angel

Wusstest du, dass der See Kisseemmee ein wahres Angler-Paradies ist? Hier tummeln sich viele Barscharten, wie Forellenbarsche und Rotohr-Sonnenbarsche. Professionelle Ausstatter versorgen dich mit Equipment und organisieren Angeltouren.

https://bassonline.com/florida-lakes/lake-kissimmee/

14. Im Reich des Wappenvogels – Weißkopfseeadler in Kissimmee

Den imposanten Weißkopf-Seeadler einmal in freier Natur zu begegnen, ist in Kissimmee nichts Ungewöhnliches. Hier lebt die zweitgrößte Population dieser Art in den USA. Besonders wohl fühlt sich das Wappentier am Lake Tohopekaliga, kurz „Lake Toko“. Also Kamera einpacken und los...

https://www.visittheusa.de/destination/kissimmee

15. Mit Delphinen schwimmen – in der Discovery Cove

Mit Delphinen schwimmen, Tiere über und unter Wasser beobachten, gemeinsam Abenteuer erleben: Das Tages-Resort Discovery Cove verbindet Naturerlebnisse und Freizeitspaß für die ganze Familie.

https://discoverycove.com

16. Vergnügen im Retro-Style – Oldtimer und Old Town

Old Town – das ist eine kleine Welt für sich mit Läden, Restaurants und Attraktionen für speziell Kinder wie „The Great Magic Hall“. Abends verwandelt sich die Flaniermeile regelmäßig in einen beliebten Treffpunkt für Liebhaber von Oldtimern, Retro-Cars und PS-starken Motorrädern.

https://myoldtownusa.com

17. Selfie mit Faultier – die Spezialität von Wild Florida

Schon mal etwas von einem „Slothie“ gehört? Die Kombination von „Sloth“ und „Selfie“ bezeichnet das beliebte Fotomotiv von Mensch und Faultier (Sloth). Im Tier- und Abenteuerpark „Wild Florida“ hast du Gelegenheit, dich nicht nur mit Faultieren, sondern auch mit Wildtieren anderer Art abzulichten.

https://wildfloridairboats.com

17 ultimative Tipps für Kissimmee – und wir haben noch etwas für dich, was du nicht verpassen solltest, nämlich die weltbekannten Themenparks dort. Von Orlando aus ist das alles nur ein Katzensprung und mit airberlin kommst du sicher hin und zurück, von vielen deutschen Flughäfen aus. Hier geht’s direkt zur Buchungsmaske – viel Spaß in Kissimmee!