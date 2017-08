Willi Herren: Bei "Promi Big Brother" macht er aus zwei Gründen mit

Willi Herren macht bei "Promi Big Brother 2017" mit - für ihn ein Traum

Zudem will er gewinnen, um seine Schulden zurückzuzahlen

Was ihr sonst noch über den einstigen "Lindenstraßen"-Bewohner wissen solltet

Vom Ballermann in den Container: Willi Herren (42, "Alkohol Blues") ist einer der zwölf neuen Kandidaten, die am kommenden Freitag (11. August, 20:15 Uhr in Sat.1) in das "Promi Big Brother"-Haus einziehen.

Der Grund dafür scheint klar zu sein: "Ich bin ein Fan der ersten Stunde und habe mir die Sendung immer angeschaut", sagt Herren in verschiedenen Interview. "Ich freue mich wie ein kleines Kind und bin schon ganz gespannt, wann es endlich losgeht."

Gegenüber der Nachrichtenagentur spot on news gesteht er aber vorab: "Noch ist es eher wie Isolationshaft."

Sie haben also noch keinen Kontakt zu den anderen Kandidaten?

Willi Herren: Nein, nix da. Ich wusste bis gestern noch nicht einmal, wer mitmacht. Wir sind zwar alle im selben Hotel, aber dürfen noch nicht miteinander sprechen.

Freuen Sie sich auf eine Person trotzdem schon besonders?

Ich freue mich auf alle. Aber auf Zachi Noy besonders, der hat als Johnny aus "Eis am Stiel" meine Jugend geprägt.

Einige Leute kenne ich aber überhaupt nicht. Von Dominik Bruntner, Milo Moiré und Evelyn Burdecki habe ich noch nie in meinem Leben gehört.

Vor wenigen Monaten haben Sie sich behandeln lassen, weil Sie kurz vor dem Burnout standen. Sind sie jetzt wirklich bereit, sich unter Dauerbeobachtung zu stellen?

Das ist eine Herausforderung. Ich hab damals die Reißleine gezogen und war drei Wochen in der Klinik, weil beruflicher und privater Stress zu viel wurden. Mittlerweile bin ich topfit und gewappnet.

Was könnte Sie im Container zum Ausrasten bringen?

Lügen, Tratsch und Hinterlistigkeit - da drehe ich durch. Ich will keine Namen nennen, denn ich möchte keine Vorurteile haben. Aber bei manchen Leuten mache ich mir schon Sorgen, da wird es den ein oder anderen Reibungspunkt geben.

Ob Willi Herren im "PBB"-Haus auch singen wird? Seinen Song "Annemarie (Schatzi Ade)" können Sie schon jetzt hier anhören

Wie wichtig ist Ihnen der Sieg?

Ich hoffe, dass ich das Ding gewinnen werde. Ich hatte einen Berg Schulden, in den letzten acht Jahren waren es weit über 500.000 Euro. Die letzten 70.000 Euro muss ich noch zurückzahlen.

Wenn ich gewinne, gehe ich direkt mit dem Geldkoffer zum Finanzamt und lege die Kohle sofort auf den Tisch. Dann hat sich die lange Schufterei mit sechs Tagen die Woche arbeiten endlich gelohnt und es würde ein komplett neuer, schuldenfreier Lebensabschnitt beginnen.

Statt Privatinsolvenz will ich jeden Heller und Pfennig zurückzahlen.

2004 haben Sie im Dschungelcamp mitgemacht. Wird diese Erfahrung bei "Promi Big Brother" ein Vorteil sein?

Damals war ich natürlich viel jünger. Jetzt mit 42 Jahren und 36 Kilo weniger habe ich mein Leben umgekrempelt, bin etwas reifer und weiser - aber kein bisschen leiser. Aber auch sonst ist der Dschungel anders, du bist unter freiem Himmel. Bei "Promi Big Brother" bist du wirklich eingesperrt und kommst nicht raus.

→ Willi Herren

Der Kölner spielte von 1992 bis 2007 in der ARD-Serie "Lindenstraße" mit, aber war zeitgleich auch in Kultfilmen wie "Der bewegte Mann" zu sehen. Heute ist er vor allem Sänger von Ballermann-Hits wie "Alkohol Blues". Aber er machte nicht nur wegen seiner Erfolge auf sich aufmerksam: Wegen Alkohol am Steuer soll er zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden sein, wie 2008 die Nachrichtenseite "Spiegel Online" berichtet hat. In diesem Jahr ging er wegen Burnouts in einer Klinik. Jetzt fühlt sich der 42-Jährige wieder fit.

(cho)