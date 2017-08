Was sind die Highlights im Fernsehen am 8. August? Ein kleiner Überblick. | Melpomenem via Getty Images





20:15 Uhr, 3Sat: Mord in den Dünen, Psychokrimi

Die Spur einer vermissten 16-Jährigen aus Berlin führt die betreuende Streetworkerin Lisa (Anna Loos) auf den Darß. Bei der Suche auf der Ostsee-Halbinsel wird die Leiche eines anderen Mädchens gefunden. Die Tote ist eine notorische Ausreißerin, die Lisa mehrfach zu deren Familie zurückgebracht hat. Ein Serientäter wird vermutet. Lisa hängt sich an die Ermittlungen des BKA-Profilers Hofer (Karl Markovics) und des Polizeimeisters Fendrich (Wanja Mues).

20:15 Uhr, kabel eins: Unser neuer Chef - Jetzt entscheiden wir!, Dokusoap

Der 24h-Autohof in Bad Rappenau sucht einen Betriebsleiter für die Bereiche Rasthof, Hotel und Tankstelle. Die drei Bewerber haben alle gute Voraussetzungen: Marc Stockmann ist 43 Jahre alt und gelernter Hotelfachmann mit langjähriger Auslandserfahrung. Die 32-jährige Natalie Walter ist Mutter und gelernte Hotelfachfrau und würde das erste Mal mit viel Verantwortung arbeiten. Auch der 48-jährige Christian Gutekunst möchte als gelernter Restaurantfachmann die Stelle bekommen.

20:15 Uhr, Super RTL: Agent Cody Banks, Spionagekomödie

Cody Banks (Frankie Muniz) ist kein gewöhnlicher Junge. Schon in jungen Jahren wird er von der CIA rekrutiert und zum jungen Agenten ausgebildet. Denn für einen ganz speziellen Auftrag benötigt die CIA einen ganz speziellen Agenten. So auch wenn es um die Ausspionierung des Wissenschaftlers Dr. Connor (Martin Donovan) geht. Dieser entwickelte sogenannte Nanoroboter, die nun von einem verbrecherischen Syndikat zu kriminellen Zwecken eingesetzt werden sollen. Nachwuchsagent Cody soll sich über Dr. Connors Tochter Natalie (Hilary Duff) in dessen Alltag schleichen und den Wissenschaftler ausspionieren.

20:15 Uhr, Das Erste: Um Himmels Willen: Wettlauf mit der Zeit, Familienserie

Bürgermeister Wöller (Fritz Wepper) ist empört, als er erfährt, dass die ersten Asylbewerber in das Kloster Kaltenthal einziehen. Zwar versucht er, das mit Hilfe des Journalisten Gierke für sein Image auszunutzen, aber gleichzeitig schmiedet er einen Plan, wie er das Kloster so schnell wie möglich räumen lassen kann. Schließlich soll dort ein Spaßbad entstehen. In dieses Chaos platzt ein junger Mann. Manuel Birnbaum (Sebastian Fischer) behauptet, seine Verlobte Claudia Blum in der Suchanzeige der Zeitung erkannt zu haben.

22:45 Uhr, Das Erste: Das grenzt an Liebe, Komödie

Der Immobilienmakler Oren Little (Michael Douglas) gibt sich wenig Mühe, die Herzen seiner Mitmenschen zu gewinnen. Mit seinem bisherigen Leben möchte der verbitterte Witwer ebenso abschließen wie mit seinem erwachsenen Sohn Luke (Scott Shephard). Doch plötzlich steht Luke vor der Tür und vertraut die neunjährige Tochter Sarah (Sterling Jerins) für einige Monate seinem Vater an - von der dieser bislang nicht einmal wusste. Unerwartete Hilfe kommt von einer Nachbarin, der ebenfalls verwitweten Leah (Diane Keaton). Oren beginnt, die lebenslustige Frau ins Herz zu schließen. Bei der Absicht, sie zu erobern, stellt sich der eingefleischte Zyniker jedoch alles andere als charmant an.